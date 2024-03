007 Kiev, attacco a Mosca provocazione deliberata di Putin

Un fermo immagine dell'incendio al Crocus City Hall, Mosca, 22 marzo 2024. Almeno 12 persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta durante il concerto della band rock Picnic nella sala concerti Crocus City Hall a Mosca. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbero stati tre uomini in mimetica e nell'edificio, che è stato evacuato, è scoppiato un incendio. Poi sarebbe avvenuta un'esplosione ora il tetto dell'edificio è in fiamme e rischia di crollare mentre ci sarebbero ancora persone all'interno. FERMO IMMAGINE VIDEO X NEXTA TV +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++