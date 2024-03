Comunicato Stampa: Zecchinato (Lega- LV): “Il 24 marzo a Soave Terza edizione Giornata regionale per i Colli Veneti"

(Arv) Venezia 19 mar. 2024 - Il consigliere regionale Marco Zecchinato (Lega- LV) ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Ferro Fini - alla quale sono intervenuti anche l’assessore regionale Cristiano Corazzari, il Sindaco di Soave Matteo Pressi, e Bruna De Agostini, presidente Unpli Verona, in rappresentanza di Unpli Veneto - la Terza edizione della Giornata regionale per i Colli Veneti, che si terrà domenica prossima, 24 marzo.

“Domenica 24 marzo, il Veneto delle colline tornerà alla ribalta assoluta. Per quella data abbiamo infatti programmato la Giornata regionale per i Colli Veneti, la terza consecutiva da quando è stata istituita la Legge, da me proposta e portata avanti, la L.R. n. 25/2021. Tutto nasce dalla consapevolezza della presenza, nella nostra regione, di un immenso patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche. E un patrimonio di questa entità va valorizzato adeguatamente attraverso la messa in rete. L’appuntamento di domenica lo ribadirà, attraverso un ricchissimo parterre di eventi concomitanti”.

Queste le parole del consigliere regionale Marco Zecchinato (Lega– Liga Veneta).

“Al di là della norma, la Giornata regionale per i Colli Veneti è il risultato di un lavoro partito da tempo, che ha coinvolto centinaia di realtà diverse: le aziende del territorio, i Comuni e soprattutto le Pro Loco – ha evidenziato il consigliere regionale - Attualmente, queste realtà sono state aggregate in dodici gruppi territoriali, i cosiddetti ambiti collinari: Colli Euganei in Provincia di Padova; Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Montello e Colli Asolani, in Provincia di Treviso; Colline del Garda, Colline Moreniche, Colline della Valpolicella, Colline della Valpantena, Torricelle, Colline dell’Est Veronese, in Provincia di Verona; Colli Berici, Colline delle Prealpi Vicentine, Colline della Pedemontana, in Provincia di Vicenza. Si tratta di zone contraddistinte da paesaggi unici e produzioni tipiche, con propri prodotti DOC, DOCG e IGT. In alcuni casi, fanno parte della Rete Natura 2000. In altri, addirittura del patrimonio Unesco, o ne hanno avviato il percorso per il riconoscimento”.

“Tra l’altro – ha aggiunto Zecchinato - la Legge regionale in questione non si è limitata all’istituzione della Giornata in sé. Tanto che è in continua implementazione una molteplicità di nuove iniziative: si era partiti dalle attività di preparazione, con incontri in ogni area collinare, all’ingaggio di testimonial; dalle dirette Facebook alla creazione di un’immagine coordinata, con un concorso per il design del logo grafico rappresentativo dei Colli Veneti; dalla realizzazione di contest fotografici alla promozione social, e attraverso il portale Unpli Veneto, delle attività produttive che intendono aderire all’iniziativa, senza costi per loro. Tra i tanti esempi, la promozione dei Colli da parte del Comune di Castegnero (Vi), dove è attiva una ‘Tipicoteca’, uno spazio espositivo e di vendita di prodotti alimentari tipici in collaborazione con Coldiretti; oppure, la creazione e la diffusione di video promozionali attraverso i social, tutti affidati a professionisti in grado di risvegliare sensazioni e interesse in un pubblico di ogni età”.

“In altre parole – ha concluso Marco Zecchinato - si tratta di accendere un faro permanente su queste aree, inserite anche negli obiettivi strategici dei documenti di programmazione regionale. Il passo successivo è far diventare i Colli Veneti un vero prodotto culturale e turistico, sempre con grande attenzione alla sostenibilità, con riferimento all’Agenda ONU 2030”.

L’assessore Corazzari, che ha creduto fortemente in questa iniziativa, ha innanzitutto ringraziato “il consigliere Zecchinato per aver profuso un grande impegno che è servito a rendere questa bella Giornata, nel corso degli anni, sempre più partecipata. Questo, grazie anche al lavoro capillare, portato avanti nei territori, dalle Pro Loco e dal mondo del volontariato. Ricordo che abbiamo una collaborazione molto stretta con Unpli Veneto. Ma desidero ringraziare anche tutto il Consiglio regionale che ha voluto, in modo assolutamente trasversale, promuovere e licenziare la Legge regionale n. 25 del 2021, che ha istituito la Giornata regionale per i Colli Veneti. Come Giunta regionale, ben volentieri, abbiamo subito reso operativa la normativa per raggiungere l’obiettivo di promuovere e valorizzare i dodici gruppi territoriali in cui si suddividono i Colli Veneti che, credo, racchiudano la parte più profonda, identitaria e autentica della nostra Regione. Sono particolarmente fiero del fatto che i Colli Veneti, con le loro numerose eccellenze sotto il profilo artistico, culturale, storico ed enogastronomico, sono riusciti a mantenere la propria identità, adattandola alle esigenze della modernità. Pur beneficiando di uno stanziamento tutto sommato limitato, si è riusciti a dare vita a numerosi eventi di promozione, registrati nella piattaforma di Unpli, a Padova, Treviso, Verona e Vicenza, per far conoscere e riscoprire le nostre zone collinari e le loro numerose eccellenze”.

Il Sindaco di Soave, Matteo Pressi, si è detto “onorato di ospitare nella nostra città l’evento centrale della Terza edizione della Giornata regionale per i Colli Veneti. Assieme a Unpli, alle nostre Pro Loco e ai tanti volontari, vogliamo offrire una vetrina alle numerose produzioni locali. Mi riferisco, in particolare, alla produzione vinicola in cui l’export fa la parte del leone. Mi piace ricordare, tra altri, il Durello dei Lessini, che copre un’estensione molto limitata, ma anche le ciliegie della Val d’Alpone e di Cazzano di Tramigna. Domenica prossima sarà sicuramente l’occasione per attrarre sempre più turisti e per lanciare la candidatura del sito archeologico di Bolca, con i suoi incredibili fossili, a patrimonio Unesco”.

Bruna De Agostini, presidente di Unpli Verona, ha portato i saluti di Giovanni Follador, presidente di Unpli Veneto, in rappresentanza del quale oggi è intervenuta, e ha evidenziato la “collaborazione molto stretta di Unpli con la Regione del Veneto, di cui siamo il braccio operativo. E sono particolarmente orgogliosa, come rappresentante di Unpli Verona, del fatto che questa Terza edizione della Giornata ha sede a Soave. Ricordo poi che quest’anno, il contest fotografico di successo ‘Colli Veneti in un clic’ verrà suddiviso per stagioni”.