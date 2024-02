Comunicato Stampa: “Una notte di tempesta”, racconti di vite inquiete, immaginarie ma al contempo reali e vivide

“Una notte di tempesta”è una raccolta di sedici racconti diAnna Maria D’Agata, pubblicata dalGruppo Albatros Il Filo, accomunati non dall’ambientazione o i personaggi né dalle situazioni che descrivono, ma dallasensazione di turbamentoche lasciano trapelare, l’inquietudinedi ombre irrisolte nascoste dietro volti apparentemente ordinari: ogni storia descritta cela universi di emozioni mai rivelate che muovono le azioni dei personaggi come burattini in balìa dei fili invisibili che li legano. La scritturaraffinatadell’autrice e la sua voce eterea che accompagna il lettore attraverso i momenti anacronistici descritti nell’opera riesce contemporaneamente a dire tutto il necessario e lasciare sospese una moltitudine di altre riflessioni che rimangono sepolte nel loro mistero, sotto la pelle dei protagonisti che non si spogliano mai del tutto delle loro maschere.