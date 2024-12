Comunicato Stampa: UN SECOLO DI TANGO AL TEATRO METROPOL

Si conclude con gli ultimi spettacoli in calendario l’VIII edizione di Ramificazioni Festival, la manifestazione che anche nel 2024 ha contribuito ad ospitare alcuni tra i più importanti protagonisti della danza d’autore, italiana e internazionale, in Calabria.

Sabato 14 dicembre alle 20:30 al Cinema Teatro Metropol di Corigliano-Rossano, ad andare in scena è una tra le più storiche compagnie di danza italiane, il Balletto di Roma, con “Astor – Un Secolo di Tango”. Un vero e proprio “concerto di danza”, dedicato alla memoria dello storico compositore argentino Astor Piazzolla, e in cui le sue musiche, arrangiate da Luca Salvadori ed eseguite dal vivo dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi, esecutore brillante di fama internazionale, emergono come le vere protagoniste in una nuova armonia artistica danzata. In scena otto danzatori, su coreografie di Valerio Longo, che compiono un viaggio trasformativo in cui respiri, abbracci e fusioni sono al centro di azioni coreografiche intense, astratte e fuse in quel moto ondulatorio magico del bandoneón. A curare tutti gli elementi compositivi di quest’opera/concerto è la maestria e l’esperienza di Carlos Branca, regista argentino di spicco sulla scena internazionale e profondo conoscitore dell’uomo Piazzolla.

“Astor – Un Secolo di Tango” rievoca i sentimenti degli odierni viaggiatori del mondo, l’umanità intera, andando oltre la purezza tecnica e rituale del tango, per rafforzare energie, desideri e palpitazioni tutte contemporanee. Un concerto da cui fioriscono corpi capaci di esprimere l’audacia di un respiro mancato e quella di un abbraccio negato: primo atto d’amore dopo una violenza che tutto ha spazzato via, tranne la voglia di stringersi e ritrovarsi.