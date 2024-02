Comunicato Stampa: Turismo: Consiglio veneto autorizza stanze panoramiche anche in alta quota

(Arv) Venezia 27 feb. 2024 - Stanze panoramiche in alta quota: il Consiglio regionale ne autorizza la costruzione in Veneto. Con i voti della maggioranza l’assemblea legislativa del Veneto ha detto ‘sì’ (35 voti a favore e 9 contrari) alla legge che inserisce tra le nuove tipologie di ‘struttura ricettiva in ambiente naturale’ le stanze di vetro e legno, ad alto impatto emozionale, anche ad alta quota, sopra i 1600 metri di altitudine, dove sinora le norme urbanistiche ammettevano solo la presenza di bivacchi, rifugi e malghe. Ma le stanze di vetro, con vista sul cielo, “caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento”, dovranno rispettare determinate condizioni: potranno essere al massimo due per comune e avranno al massimo due posti letto per stanza, dovranno essere realizzate in “vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto”, saranno collocate stabilmente sul suolo ma “facilmente rimovibili”. Potranno essere collocate sopra i 1600 metri, in deroga ai limiti di edificabilità posti dalla legge urbanistica, purché non distino più di 100 metri in linea d’aria da una stazione di impianto a fune o da una struttura ricettiva esistente, compresi rifugi alpini, bivacchi e malghe, raggiungibili tramite la viabilità già esistente.