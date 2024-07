Comunicato Stampa: Terza edizione Rally storico del Veneto in Val d'Illasi

(Arv) Venezia 23 lug. 2024 - Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto) ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini la terza edizione del Rally storico del Veneto, in programma il 13 e il 14 settembre in Val d'Illasi, in provincia di Verona. L'evento è patrocinato dalla Regione del Veneto, organizzato da ‘Pro Energy Motorsport’ in collaborazione con il ‘Rally Club Bardolino’.