Comunicato Stampa: Terza commissione - Via libera ai Pareri su programma delle attività di Veneto Agricoltura

(Arv) Venezia 13 mar. 2024 - La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità il Parere alla Giunta regionale n. 344 di approvazione del programma triennale 2024-2026 e del piano annuale delle attività per il 2024 dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura).

Sono stati approvati all’unanimità anche gli articoli del Progetto di legge regionale n. 180 d’iniziativa dei consiglieri Arturo Lorenzoni (Portavoce opposizione) e Andrea Zanoni (Partito Democratico) relativo a “Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell’aria”, già esaminato nel corso delle sedute precedenti; la proposta legislativa sarà trasmessa alle Commissioni consiliari Seconda e Prima, che si esprimeranno per quanto di competenza; di seguito, il Pdl tornerà nella Terza commissione in vista del via libera definitivo per l’Aula.

Unanimità, infine, anche sul parere alla Giunta regionale n. 357 rubricato “Modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 comma 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014”.