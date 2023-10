Comunicato Stampa: Terza commissione: ok a variazione bilancio

(Arv) Venezia 18 ott. 2023 - Nel corso della seduta odierna, la Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dalla Vice Presidente Cristina Guarda (EV), si è espressa all’unanimità relativamente alla Rendicontazione n. 169 - Relazione sull’andamento della gestione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura annualità 2022.

Primo e secondo semestre 2022, e alla Rendicontazione n. 186 - Relazione al Consiglio regionale sul bilancio di esercizio 2022 dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nel corso della ampia ed esaustiva illustrazione a cura dei dottori Lorenzo Furlan, Elia Borella e Federico Vianello di Veneto Agricoltura, alcuni passaggi significativi hanno evidenziato nel dettaglio i molti progetti svolti e attualmente in itinere all’interno delle seguenti aree: Sistema idraulico forestale (con 248 progetti suddivisi tra intensivi, estensivi e misti); Gestione e innovazione delle foreste demaniali; Gestione e Innovazione Agraria e Zootecnica; Tutela della Biodiversità Agraria e Zootecnica; Innovazione e Sviluppo Agrolimentare; Tutela della Biodiversità Naturalistica; Trasferimento delle conoscenza. Di particolare rilievo, il progetto di sperimentazione di lungo periodo che viene preso a confronto con l’agricoltura convenzionale; si tratta di un progetto di notevole importanza che rappresenta una realtà quasi unica in Europa. Per quanto riguarda il dato economico, si evidenzia, un avanzo di amministrazione di circa 18milioni di euro.

A seguire, la Terza Commissione si è espressa a maggioranza dei voti con parere favorevole alla Prima Commissione consiliare, relativamente al Progetto di legge regionale n. 235 d’iniziativa della Giunta regionale “Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione del Veneto. In sintesi, con il presente disegno di legge si apporta al bilancio di previsione 2023-2025 una variazione negli stanziamenti di entrata e di spesa sulla base delle indicazioni pervenute dalle strutture regionali competenti. In particolare, si evidenzia che con riferimento all’esercizio 2023, è disponibile un ammontare complessivo di euro 31.751.184, derivanti da due elementi fondamentali: il primo, un risparmio da oneri da debito pari a 7,82 mil di euro, il secondo, un risparmio da garanzie finanziarie non utilizzate in relazione al piano economico-finanziario previsto per la Superstrada Pedemontana Veneta pari ad euro 23,92 mil. Per quanto riguarda, il progetto di legge regionale n. 193 primo firmatario il consigliere Giuseppe Pan (Lega-LV) ed altri “’Via della seta veneta’: disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale”, è stato illustrato ed esaminato l’articolato in un’ottica di interventi per il sostegno, lo sviluppo e l’ammodernamento della gelsibachicoltura, il tutto, in ambito di specifiche politiche di sostenibilità ambientale e di tutela del patrimonio arboreo del Veneto al fine di promuovere la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero del gelso tipico della cultura veneta. Nel corso del pomeriggio, la Terza Commissione ha proseguito la seduta con i soggetti portatori di interessi sentiti in Audizione per due progetti di legge: Pdl n. 189 primo firmatario il consigliere Gianpiero Possamai (Lega-LV) ed altri “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 ‘Disciplina della viabilità silvo-pastorale’”; Pdl n. 220 primo firmatario il consigliere Marco Dolfin (Lega-LV) e altri “Modifica alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 ‘Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina’”. Alle 14,30, si è dato seguito alla prima audizione, tra gli intervenuti, il presidente dell’U.P.I. Veneto, Stefano Marcon e il presidente C.A.I. Regione Veneto - Legambiente Veneto, Renato Frigo. Alle 15,30, si è dato seguito alla seconda audizione, ad intervenire: Sig. Marco Spinadin - Federcoopesca-Confcooperative settore pesca del Veneto; Presidente regionale Antonio Gottardo – Lega Pesca-Legacoop Veneto settore pesca - Responsabile Settore agroalimentare; Sig. Alessandro Faccioli – Responsabile Coldiretti Impresapesca Veneto; Paolo Franceschin – CIA PescAgri - Responsabile Imprese. Al termine della lunga seduta il presidente della Terza Commissione, Marco Andreoli, ha sottolineato come avvenuto in altre occasioni, che l’Audizione rappresenta uno strumento nonché un contributo di approfondimento utile al tema dell’istruttoria normativa, e vista la premessa, altri stakeholder hanno chiesto di essere uditi in merito al Pdl n. 189. La richiesta formulata, è stata accettata all’unanimità dei consiglieri presenti, e calendarizzata nella prossima seduta consiliare. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

