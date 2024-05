Comunicato Stampa: Terza commissione - Interventi per riqualificazione ambientale del territorio e risanamento aria

(Arv) Venezia 29 mag. 2024 - Nel prosieguo pomeridiano della seduta odierna, la Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto, si è espressa con voto favorevole all’unanimità dei presenti, in ordine al Progetto di legge regionale n. 180 d’iniziativa consiliare “Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell’aria”.

Tra i lavori calendarizzati, la Terza Commissione ha calendarizzato il riesame del testo abbinato del Progetto di legge regionale n. 233 di iniziativa consiliare “Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”” (TESTO BASE) e del Progetto di legge regionale n. 229 di iniziativa consiliare “Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988 n. 30 “Disciplina della raccolta coltivazione commercializzazione dei tartufi””.

Infine, per quanto riguarda il testo unificato del Progetto di legge regionale n. 160 di iniziativa consiliare “Misure a sostegno dell’agricoltura verticale. Modifica della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”” e del Progetto di legge regionale n. 162 di iniziativa consiliare “Disposizioni per l’agricoltura urbana e periurbana”, la Terza Commissione ha continuato l’esame dell’articolato con impegno di sentire nelle prossime sedute le associazioni di categoria.