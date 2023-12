Comunicato Stampa: Terza Commissione: audizioni in Commissione e presentazione del Pdl n. 180

(Arv) Venezia 6 dic. 2023 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dalla Vice presidente Cristina Guarda (EV) nel corso della seduta odierna, che ha avuto inizio nella mattinata per poi proseguire nel pomeriggio, ha sentito in audizione i soggetti invitati portatori d’interesse. Oggetto dell’audizione, il progetto di legge regionale n. 189 d’iniziativa dei Consiglieri Gianpiero Possamai, Boron, Cecchetto, Maino, Michieletto, Pan, Puppato, Valdegamberi e Villanova “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità Silvo-Pastorale””. Durante la seduta, sono emerse alcune osservazioni relazionate con puntuale esposizione. A seguire, la Terza Commissione, si è espressa a maggioranza dei presenti, in merito al progetto di legge regionale n. 189 di iniziativa dei Consiglieri Gianpiero Possamai, Boron, Cecchetto, Maino, Michieletto, Pan, Puppato, Valdegamberi e Villanova “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità Silvo-Pastorale””.

Anche il parere alla Giunta regionale n. 321 “Aggiornamento del Piano faunisticovenatorio regionale 2022-2027, articolo 3, legge regionale n. 2/2022, è stato oggetto di audizione. Sono intervenuti alcuni soggetti portatori d’interesse che hanno relazionato sull’argomento con profonde riflessioni. A seguire, sono stati illustrati i contenuti relativi due pareri alla Giunta regionale. Il primo parere di 600 pagine, così denominato PAGR n. 330 “Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRA 28, SRD 01, SRD 02, SRD 03, SRD 05, SRE 01, SRG 01, SRG 03, SRG 07, SRG 09 e SRG 10. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116, ha visto la Commissione Terza esprimere a maggioranza dei presenti parere favorevole. Per quanto riguarda il parere alla Giunta regionale n. 331 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 4.2.1 del PSR 2014-2022. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013, ha visto la Commissione Terza esprimere a maggioranza dei presenti parere favorevole. Infine, è stato illustrato il progetto di legge regionale n. 180 di iniziativa del consigliere Lorenzoni (Pd) “Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell’aria”. Di fatto, il progetto di legge prende spunto da uno specifico progetto in cui un gruppo di comuni della pianura veneta (Noventa Vicentina in provincia di Vicenza, Carceri, Casale di Scodosia, Merlara, Urbana e Cartura in provincia di Padova, San Bellino, Villanova del Ghebbo, Rovigo, Arquà Polesine in provincia di Rovigo), stanziava una cifra nel proprio bilancio per l'acquisto di giovani alberi da destinare ai propri cittadini che ne avessero fatto richiesta. Il periodo di riferimento 2016-2017. L'iniziativa era stata denominata ‘Ridiamo il sorriso alla pianura padana’ e venne svolta in collaborazione con l'Agenzia regionale Veneto Agricoltura consentendo l'impianto di circa 20.000 piantine. Da qui, la Regione del Veneto, recepì l’iniziativa comunale sollecitata dai comuni promotori di Carceri (Pd) e San Bellino (Ro). Conclusione: la Regione si è fatta promotrice di alcuni specifici interventi a sostegno di progetti pilota attivati dai comuni del Veneto, che hanno la finalità di riqualificare l’ambiente e risanare l’aria. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

