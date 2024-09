Comunicato Stampa: Studio Busani assiste Parini Srl nell'acquisizione da parte di Previero Srl (Ambienta SGR SpA)

Reggio Emilia, 13.09.2024 — Lo Studio Busani, con la guida del Dott. Alessandro Busani e il suo team fiscale, ha assistito la famiglia Parini nell'operazione di acquisizione di Parini Srl da parte di Previero Srl, società di portafoglio di Ambienta SGR SpA, uno dei maggiori asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale. Questo accordo strategico permetterà a Parini di consolidare la sua posizione nel settore del riciclo della plastica, espandendo ulteriormente i propri confini tecnologici e di mercato.



Fondata nel 1985 a Reggio Emilia, Parini Srl è un'azienda leader nella progettazione e produzione di macchinari avanzati per la separazione meccanica dei rifiuti, tra cui plastiche rigide, film e la rimozione di contaminanti. L'integrazione con Previero Srl, specializzata nel lavaggio dei materiali plastici, consente di offrire soluzioni end-to-end nel processo di riciclo, supportando così la transizione verso un’economia circolare della plastica.



Grazie all'assistenza strategica, tributaria e di management accounting fornita dallo Studio Busani, Parini Srl potrà sfruttare appieno le sinergie derivanti dall'unione con Previero, consolidando la propria proposta di soluzioni integrate e avanzando nella catena del valore del riciclo. Il Dott. Alessandro Busani ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver supportato Parini Srl in questa importante operazione che segna un passo significativo nella crescita dell'azienda nel settore del riciclo della plastica. Questa acquisizione rappresenta una straordinaria opportunità per ampliare l'offerta tecnologica e rafforzare la leadership nel mercato globale, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni sostenibili e integrate.”



L'acquisizione di Parini si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da una crescente necessità di soluzioni innovative per il riciclo, con solo il 15% dei rifiuti plastici globali attualmente riciclato. Questo trend è destinato a crescere grazie a normative più stringenti e all'impegno delle grandi aziende a ridurre l’impatto ambientale dei propri packaging. Il nuovo gruppo, con un fatturato superiore agli 80 milioni di euro e oltre 130 dipendenti, si pone l'obiettivo di diventare leader mondiale nella fornitura di soluzioni chiavi in mano per il riciclo, integrate e sostenibili.



L’operazione è stata portata a termine assistendo la Famiglia Parini in ogni fase del processo, in partnership con lo Studio Baldi per la parte legale, mentre la parte acquirente è stata assistita dai consulenti legali di PedersoliGattai e EY.



Studio Busani è uno studio professionale con sede a Reggio Emilia Correggio e Rimini, specializzato in consulenza tributaria, societaria e di business per operazioni straordinarie e di M&A, con un particolare focus su settori ad alta innovazione e sostenibilità. Con un approccio integrato e orientato al cliente, lo Studio Busani supporta imprese e famiglie imprenditoriali nel raggiungimento dei loro obiettivi di crescita e sviluppo.



Contatti per la stampa:

Press Office Studio Busani

Via Rossena 4, Reggio Emilia

Email: press@studiobusani.it

Sito web: www.studiobusani.it