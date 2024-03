Comunicato Stampa: Sorì Italia: Artigiani per il Mondo

Più di 50 Paesi in tutto il mondo sono raggiunti dai latticini prodotti negli stabilimenti diSorì Italia, azienda casearia all’avanguardia, con sede nell’alto casertano, a ridosso del Parco regionale protetto di Roccamonfina.

Una quota importante della produzione a marchio Sorì, che è capace di trasformare, quotidianamente,50 miladilitri di latte bufalinoe30 mila di latte vaccino, è riservata, infatti, ai mercati esteri.

Oltre al territorio nazionale e ai paesi europei, l’exportdell’azienda conquista gliUsae ilGiappone, passando per l’Australiae l’Argentina; senza trascurare iPaesi arabi e mediorientali, nei quali risulta fondamentale la capacità di disporre dellacertificazione Halal.

Artigianalità e innovazioneconcorrono equamente a definire quel “saper fare” che è a fondamento della filosofia produttiva dei fratelli Sorrentino.

Il primato della manualità, la perfetta conoscenza della materia prima e deimetodi di produzione tradizionaliassociati all’impiego dimacchinari all’avanguardia, di una logistica efficace e di un sistema di distribuzione collaudato fanno sì, infatti, che i prodotti Sorì vengano preferiti da un numero crescente di professionisti in Italia e nel mondo.

Tra i pizzaioli che non rinunciano alla Mozzarella di Bufala campana Dop e al Fior di Latte Sorì, prodotto con latte vaccino prelevato a Km0, ci sono alcuni tra i più affermati e riconosciuti artigiani della pizza, quali: Franco Pepe, Ciro Salvo, Giacomo GaraueLuca Mastracci.