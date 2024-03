Comunicato Stampa: Sesta commissione avvia esame proposta di legge per riconoscere i condomini-hotel

(Arv) Venezia 13 mar. 2024 - La commissione Cultura e Turismo, guidata da Francesca Scatto (Lega-lv) presidente e da Elena Ostanel (Vcv) vicepresidente, ha dato avvio all’esame della proposta di legge n. 227 presentata da Enoch Soranzo (FdI) in materia di turismo e di riconoscimento di una ulteriore tipologia di struttura ricettiva alberghiera, denominata ‘condhotel’. Il termine sta ad indicare – ha spiegato il primo firmatario – una tipologia alberghiera e residenziale, che può essere realizzata dopo un intervento di ristrutturazione di un immobile alberghiero e che dovrà rispettare alcune condizioni: la presenza di almeno sette camere per l’ospitalità alberghiera; il rispetto della percentuale massima del 40 per cento della superficie utile delle unità abitative ad uso residenziale; la presenza della portineria unica; la distanza di ubicazione delle camere e delle unità abitative a non più di 200 metri dall’edificio alberghiero sede del ricevimento.

La commissione ha inoltre espresso parere favorevole a maggioranza (con l’astensione delle opposizioni) al programma annuale 2024 predisposto dalla Giunta in applicazione della legge quadro per la promozione della pratica sportiva, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 16 milioni di euro, di cui 13 milioni e 650 mila euro destinati all’impiantistica sportiva. Via libera invece unanime al piano delle iniziative che danno attuazione per l’anno in corso alla legge regionale per il Giorno della Memoria, il contrasto dell’antisemitismo e la conoscenza della cultura ebraica. Per i ‘viaggi della memoria’, i bandi di finanziamento a progetti ed interventi nelle scuole e nelle università sono disponibili 80 mila euro.

Infine, l’organo consiliare ha preso atto, con i voti della sola maggioranza, della rendicontazione sull’attività svolta nel 2023 dall’Ente per il diritto allo studio di Verona e sulle iniziative in programma nel 2024.