Comunicato Stampa: Sesta commissione approva bando 2024 per Pro loco

(Arv) Venezia 15 mag. 2024 – La commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto ha dato via libera, con l’astensione dei rappresentanti del Pd, al bando 2024 per la concessione dei 300 mila euro di contributi stanziati a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dai Comitati provinciali e dai Consorzi delle Pro Loco.

La commissione, inoltre, ha preso in esame e licenziato con voto unanime lo stato di attuazione del piano annuale 2023 degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima di Venezia nell'Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea: nel corso del 2023 la Regione del Veneto ha erogato 338.512 euro di contributi a fronte di 548.658 euro richiesti per progetti e iniziative di recupero e valorizzazione di beni culturali, di gemellaggi, promozione di eventi e iniziative di diffusione di fonti, studi e tradizioni culturali che risalgono alla Repubblica Serenissima nell’area del Mediterraneo. Hanno partecipato al bando 77 partner, tra cui tre archivi di stato, otto comuni, quattordici comunità degli italiani all’estero, otto scuole e nove università, di nazionalità diverse: il 40% croati, il 34% italiani, il 15% sloveni, il 9% greci a l’1% albanesi e bosniaci.