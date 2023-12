Comunicato Stampa: Seconda commissione: pareri favorevoli alla Giunta regionale

(Arv) Venezia 21 dic. 2023 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha rilasciato, a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, parere favorevole alla PAGR n. 323 “Approvazione Bando 2023 per la concessione di contributi a favore dei Comuni sedi di distaccamento del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il miglioramento delle condizioni operative”.

Parere favorevole, all’unanimità, alla PAGR n. 334 “Attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui alla L.R. 31 dicembre 2012, n. 52. Modifica del bacino territoriale per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Comune di Noventa Padovana”. È stata esaminata la PAGR n. 337 “Criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano ai sensi dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, con contestuale aggiornamento delle tipologie d'impianto e tipologie di rifiuto a cui applicare il contributo ambientale individuato dall'art. 37 della L.R. n. 3/2000”. L’esame del provvedimento proseguirà nelle prossime sedute. È stata data risposta all’IRC 58, presentata dai consiglieri Dem Montanariello e Zottis, “Bando stufe: oltre un anno di attesa per ricevere i contributi. Quali sono i motivi di un'istruttoria così lunga e complicata dal punto di vista burocratico?”. Ai lavori della commissione era presente l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

