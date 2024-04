Comunicato Stampa: Seconda commissione- Parere favorevole in materia di Blue Economy.

(Arv) Venezia 4 apr. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Terza commissione in ordine al Progetto di legge regionale n. 169, primo firmatario Marco Andreoli (Lega- LV), “Blue Economy, uso razionale delle risorse connesse al sistema idrico regionale, formazione e lavoro per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare”.

La proposta normativa disciplina la Blue Economy quale settore emergente dell’economia della Regione Veneto, in considerazione della rilevanza delle attività economiche che dipendono dall’acqua. Interessa la Blue Economy nella sua accezione più ampia, intesa come valorizzazione di tutte quelle risorse e attività che dipendono dal mare, dai laghi, dai fiumi, dalle falde, dai canali irrigui che insistono nel territorio veneto. Vuole contribuire a implementare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 (Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile) dell’Agenda Onu 2030. Nella stesura del testo si è tenuto conto delle molteplici declinazioni che interessano la Blue Economy: dalla formazione al lavoro, dalla ricerca alla tutela dell’ambiente, all’informazione e al coinvolgimento degli stakeholders ad essa attinenti.

La commissione ha quindi concluso l’esame del Progetto di legge regionale n. 238 della Giunta in materia di valutazioni ambientali e autorizzazione integrata ambientale (AIA), in attesa del parere di competenza della Prima commissione in ordine all’articolo 66 del Regolamento consiliare.