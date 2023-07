Comunicato Stampa: Seconda commissione – Parere favorevole alla Giunta su criteri assegnazione contributi per PAT

(Arv) Venezia 27 lug.La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, parere favorevole alla Giunta regionale in ordine alla PAGR n. 296 "Assegnazione di contributi a supporto dei Comuni per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale o Intercomunale in adeguamento alla disciplina della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del Territorio e in materia di paesaggio’. Definizione criteri e approvazione bando 2023”. La commissione, nell’esprimere il parere, ha inserito la proposta, all’Esecutivo regionale, di aumentare il punteggio da 5 a 6 punti per i Comuni al di sotto del 2500 abitanti. Nello specifico, il bando 2023 contiene criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai Comuni, privi di PAT/PATI integrale, per la redazione del Piano di Assetto del Territorio comunale o intercomunale. È quindi iniziato l’esame del Progetto di legge n. 161, di cui è primo firmatario il consigliere regionale Gabriele Michieletto (Lega- LV), “Disciplina per la raccolta e l'utilizzo dell'acqua piovana", già illustrato nelle precedenti sedute. La proposta normativa introduce alcuni requisiti obbligatori di sostenibilità nel processo edilizio, rivolti alla salvaguardia della risorsa idrica, prevedendo, in particolare, che le nuove costruzioni e per, ove possibile, gli edifici in ristrutturazione, si dotino di sistemi di accumulo delle acque piovane per il loro riutilizzo, riducendo così il consumo di acqua potabile. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

