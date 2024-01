Comunicato Stampa: Scomparsa di Francesco Canella, Presidente Ciambetti: “Un imprenditore illuminato"

(Arv) Venezia 31 gen. 2024 - “Un grande imprenditore non si misura solo dal valore economico della sua attività o dal bilancio aziendale, ma anche dalla lungimiranza, dalla capacità di dare vita a nuovi paradigmi e dal riconoscimento di come la dimensione sociale, di condivisione e di organizzazione siano imprescindibili nella costruzione del concetto stesso di comunità. Francesco Canella era esattamente questo: per questo con la sua scomparsa se ne va un modello, il simbolo di uno stile unico che sapeva coniugare imprenditoria con benessere dei dipendenti, innovazioni ed espansione con volontariato e beneficenza. La sua storia, che l’ha visto da ragazzo lavorare come garzone in un piccolo negozio a Padova, racconta quella dell’identità stessa del nostro Veneto, fatto di laboriosità, impegno, coraggio, determinazione e senso di comunità. I quasi 120 supermercati e punti vendita del gruppo ed i suoi oltre 4mila dipendenti sono ben più che numeri: sono la testimonianza migliore di una visione ideale che ha saputo farsi concreta e reale, lasciando un segno per il futuro. Ai suoi familiari ed amici rivolgo le mie più sincere condoglianze”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesco Canella, fondatore dei supermercati Alì, deceduto all’età di 92 anni. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

