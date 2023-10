Comunicato Stampa: ‘Ride the Dreamland’: dall’11 al 15 ottobre la ‘Settimana veneta del Ciclismo’

(Arv) Venezia 10 ott. 2023 - È stata presentata oggi a palazzo Ferro Fini la kermesse ciclistica ‘Ride the Dreamland 2023’, ‘La Terra dei Sogni’, giunta alla terza edizione.

La ‘Settimana veneta del Ciclismo’ ha l’obiettivo di restituire alla nostra regione le grandi classiche che per troppo tempo sono mancate e, allo stesso tempo, promuovere e valorizzare le bellezze del territorio, le sue tradizioni storico- artistiche, nonché attrarre turisti da tutto il mondo. Quattro gli appuntamenti in programma: domani, 11 ottobre, si apre con il Giro del Veneto; venerdì 13, la Serenissima Gravel; sabato 14, VenetoGo; domenica 15, gran finale con la Veneto Classic. Organizzatore Filippo Pozzato, ex professionista delle due ruote, PP Sport Events, Founder & CEO. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , ha sottolineato che “ormai, la ‘Settimana veneta del Ciclismo’ è entrata nell’immaginario collettivo come importante appuntamento agonistico di fine stagione, quando i campioni hanno l’opportunità di conquistare gli ultimi trofei. Ma, al di là dell’aspetto prettamente agonistico, ricordo che la Regione del Veneto da tempo ha creduto in questa manifestazione e il lavoro svolto, anche in collaborazione con diverse amministrazioni comunali, è stato davvero importante. I quattro appuntamenti ciclistici rappresentano, per la nostra regione, un’occasione preziosa per promuovere il territorio, le sue potenzialità e i tanti luoghi spettacolari, da conoscere e gustare, non solo in bicicletta, grazie a un turismo slow, familiare”.

“Da domani a domenica – ha chiosato Roberto Ciambetti – potremo goderci giornate di grande ciclismo, spettacolo e divertimento, per tutti”. Filippo Pozzato ha evidenziato come “grazie al lavoro di squadra portato avanti negli ultimi tre anni, facendo rete tra territorio, Regione, amministrazioni comunali, sponsor e volontari, è aumentata molto l’importanza delle gare ospitate, la qualità degli atleti e la forza dei team coinvolti. Si tratta di un progetto importante per valorizzare il nostro territorio e promuoverlo in tutto il mondo. Speriamo nel bel tempo per poter portare tanta gente lungo le nostre strade, avvicinando così tanti appassionati ai loro beniamini”.

“Quattro gli appuntamenti calendarizzati, che coniugano assieme agonismo e divertimento per tutti – ha spiegato Pozzato – Si inizia domani, 11 ottobre, con il Giro del Veneto, la cui prima edizione fu allestita nel lontano 1909. Si è giunti all’86^ edizione, dopo che per ben nove anni il Giro non è stato calendarizzato. Partenza da Tombolo e arrivo sul Monte Berico, dopo un circuito finale. Verranno toccati i Colli Euganei e Berici. Venerdì 13, la Serenissima Gravel, con ben 24 chilometri di sterrato, partenza e arrivo a Cittadella. Si tratta della 3^ edizione, molto spettacolare dal punto di vista tecnico e paesaggistico. Sabato 14, la VenetoGo, un evento unico ed esclusivo all’insegna del divertimento e della voglia di pedalare insieme in serenità, a cominciare dalla scelta della partenza ‘alla francese’, in cui ciascuno sarà libero di scegliere il momento in cui iniziare la propria esperienza. Non è prevista una classifica: tutti sono i benvenuti se hanno passione per la bicicletta, piacere di condividere bei momenti, la curiosità di scoprire splendidi luoghi. A far da quartier generale alla seconda edizione di VenetoGo sarà l’incantevole Cà Cornaro, una perla dell’architettura veneta. Lungo i percorsi, uno breve e l’altro più impegnativo, potranno essere degustati prodotti tipici del territorio, con festa finale per tutti. Dulcis in fundo, domenica 15 ottobre, la Veneto Classic, gara di livello internazionale che si prepara a entrare nel novero delle più importanti al mondo con il suo percorso altamente tecnico e la partecipazione di nomi di spicco del panorama ciclistico. Partenza da Mel e arrivo a Bassano del Grappa dopo 195 chilometri. Rispetto al 2022, il percorso sarà ancor più impegnativo e spettacolare, con un passaggio ulteriore sulla Rosina e la Tisa” “Vogliamo avvicinare al ciclismo soprattutto bambini e giovani – ha concluso Filippo Pozzato – e questa è una bella opportunità. Il mio modello è sempre stato il Giro delle Fiandre, a cui ho cercato di ispirarmi”. Ricordiamo che la Regione del Veneto è partner istituzionale della kermesse. Diversi i Comuni coinvolti: Bassano del Grappa, Colceresa, Borgo Valbelluna, Cittadella e Vicenza. È intervenuto, tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, Roger De Menech , che ha portato i saluti del presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin.

De Menech, grande appassionato delle due ruote, ha posto l'accento sull'"opportunità che la 'Settimana veneta del Ciclismo' ci offre per promuovere il nostro territorio e le tante bellezze che lo caratterizzano. Questa manifestazione può contribuire a rendere il ciclismo più dinamico e quindi al passo con i tempi".

