Comunicato Stampa: Reply presenta LoopMind, la soluzione per il controllo e la sicurezza delle operazioni con Gen AI

ReplypresentaLoopMind, la soluzione progettata per garantire ilmonitoraggio, lasicurezzae lacompliancenei processi che utilizzano l’intelligenza artificiale. La soluzione sviluppata daSprint Reply, società del Gruppo Reply specializzata in Hyper Automation, abilita un ambiente controllato ed efficiente perintegrare l'AI nei flussi di lavoro esistenti, consentendo alle organizzazioni di adottare con sicurezza questa la nuova tecnologia. Con le sue funzionalità di monitoraggio, LoopMind offre agli operatori una visibilità completa su workflow e operazioni automatizzate grazie l’AI, in conformità con gli standard stabiliti dall'AI Act Europeo.