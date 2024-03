Comunicato Stampa: Qomodo rivoluziona l'odontoiatria: pagamenti digitali avanzati e soluzioni rateali.

Marzo, 2024 - Qomodo(www.qomodo.me),pioniere italiano nel campo delle fintech,introduce nel settore odontoiatrico avanzate soluzioni per i pagamenti digitali, pensate per spese essenziali e spesso impreviste, abbracciando il marketing odontoiatrico. Questa innovazione consente ai dentisti di gestire gli incassi in modo più sereno e offre ai pazienti la possibilità di dilazionare i pagamenti attraverso comode rate a tasso zero.