Comunicato Stampa: “Puck e Liara, I due piccoli alieni e la pietra magica”: il fascino della fiaba cosmica



“Puck e Liara, I due piccoli alieni e la pietra magica”diLeonardo Piccardi, pubblicato dalGruppo Albatros il Filo, si presenta come una fiaba fantascientifica che recupera con convinzione l’immaginario classico dell’avventura per ragazzi, costruendo un racconto che intreccia esplorazione spaziale, magia, amicizia e formazione morale senza mai perdere quella semplicità narrativa che costituisce la sua vera forza. Fin dalle prime pagine si percepisce chiaramente l’intenzione dell’autore di rivolgersi a un pubblico giovane, ma l’opera riesce comunque a mantenere un tono capace di coinvolgere anche il lettore adulto grazie a una scrittura animata da entusiasmo genuino e da una continua fiducia nel potere dell’immaginazione. Non è un romanzo che cerca il realismo o la sofisticazione stilistica, ma una narrazione che punta soprattutto sulsenso della meraviglia, sulla capacità di evocare mondi fantastici e sull’idea che il bene, il coraggio e la bontà possano ancora essere il motore principale di una storia d’avventura.

Uno degli aspetti più interessanti di “Puck e Liara, I due piccoli alieni e la pietra magica” riguarda proprio la maniera in cui la componente fantascientifica viene filtrata attraverso una sensibilità profondamente fiabesca. Gli alieni di Leonardo Piccardi non appartengono infatti a una fantascienza fredda o tecnologica, ma ricordano molto di più le creature fantastiche delle favole tradizionali. Puck e Liara, pur provenendo da un altro pianeta, possiedono caratteristiche emotive immediatamente riconoscibili e rassicuranti: sono gentili, educati, vulnerabili, spaventati dal male che incombe sul loro mondo. Questa scelta rende il contatto con l’ignoto non traumatico ma affascinante, e trasforma l’incontro con gli extraterrestri in un’esperienza di scoperta reciproca e di fiducia. In questo senso il romanzo costruisce una visione dell’universo dominata non dalla paura del diverso ma dallacuriosità verso ciò che non conosciamo.

L’autore dimostra inoltre una notevole coerenza nel creare un immaginario che unisce elementi fantasy e spaziali. Astronavi, pietre magiche, sovrani, tiranni, maghi e tecnologie avanzate convivono all’interno dello stesso universo narrativo senza entrare realmente in conflitto, perché tutto viene filtrato attraverso lo sguardo incantato della fiaba. Il lettore accetta quindi naturalmente l’esistenza di computer accanto a incantesimi e oggetti magici, proprio perché il romanzo non pretende mai di fondarsi su spiegazioni scientifiche rigorose, ma sullalogica del meraviglioso. È una scelta precisa e coerente, che permette al libro di mantenere un tono leggero e avventuroso.

Molto riuscita appare anche la costruzione del personaggio di nonno Felice, che rappresenta probabilmente il cuore emotivo dell’intera opera. Fin dal suo ingresso in scena emerge come una figura estremamente viva: eccentrico, affettuoso, ostinato nelle proprie convinzioni, appassionato di astronomia fino quasi all’ossessione, Felice incarna il modello del vecchio sognatore che continua a guardare il cielo con lo stupore di un bambino. La sua casa in collina, il laboratorio astronomico, il rapporto con Argo e con i nipoti contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente che costituisce la base emotiva del romanzo. Leonardo Piccardi riesce a trasmettere molto bene la sensazione di rifugio domestico, di luogo protetto nel quale la fantasia può prendere forma senza essere giudicata. Il fatto che proprio Felice, considerato quasi un eccentrico dagli abitanti del paese, sia l’unico pronto a credere davvero nell’esistenza degli alieni, rafforza ulteriormente il messaggio dell’opera: spesso chi continua a coltivare immaginazione e sensibilità riesce a vedere possibilità che gli altri ignorano.

Anche Michi e Gaia funzionano bene all’interno della dinamica narrativa. I due fratelli incarnano due modi diversi di affrontare l’avventura: Michi tende a mostrarsi impulsivo, coraggioso e desideroso di dimostrare il proprio valore, mentre Gaia conserva una maggiore spontaneità emotiva e una sensibilità più intuitiva. Insieme formano una coppia complementare che permette alla storia di mantenere sempre un buon equilibrio tra azione, ironia e tenerezza. Il loro entusiasmo davanti all’ignoto non appare mai forzato, perché il romanzo costruisce gradualmente il loro coinvolgimento nella missione dei piccoli alieni. Il lettore percepisce chiaramente come la vicenda rappresenti per loro non soltanto un’avventura straordinaria, ma anche una prova di crescita personale.

Particolarmente significativa è l’idea delle “evoluzioni”, che costituisce uno degli elementi concettuali più interessanti del libro. Leonardo Piccardi introduce infatti una visione della crescita non legata all’età anagrafica ma alla capacità di affrontare prove, sofferenze ed esperienze. È un messaggio semplice ma efficace, soprattutto in un testo destinato anche ai più giovani, perché suggerisce che il vero valore di una persona non dipende dalla forza o dal potere, bensì dalla capacità di imparare, migliorarsi e sviluppare empatia verso gli altri. In questo senso il romanzo possiede una dimensione educativa molto chiara, ma mai eccessivamente pesante o moralistica, perché i temi vengono sempre integrati dentro il ritmo dell’avventura e del racconto fantastico.

La semplicità morale permette al romanzo di comunicare con chiarezza i propri valori fondamentali: la solidarietà, la collaborazione, la difesa dei più deboli, il rifiuto della violenza come strumento di dominio. Anche l’idea che a salvare un intero pianeta debbano essere persone comuni e non guerrieri invincibili rafforza la dimensione umana e positiva della storia. La vera forza dei protagonisti non deriva infatti dalle armi o dalla superiorità fisica, ma dalla capacità di agire con altruismoe dalla volontà di aiutare chi si trova in difficoltà.

Un altro elemento che contribuisce al fascino del libro è la continua contaminazione tra quotidianità e fantastico. La vicenda prende avvio in un contesto molto semplice: una famiglia modesta, una casa in collina, un nonno appassionato di stelle, le vacanze estive dei bambini. È proprio questa normalità iniziale a rendere ancora più efficace l’irruzione dell’elemento straordinario. Il passaggio dalla cena col minestrone all’arrivo degli alieni avviene gradualmente, senza brusche forzature, e conserva sempre un tono quasi domestico che rende la fantascienza accessibile e vicina. Anche nei momenti più avventurosi il romanzo non perde mai completamente il contatto con una dimensione affettiva e familiare che rimane centrale fino alla fine.

Nel complesso, “Puck E Liara, I due piccoli alieni e la pietra magica” è un’opera che riesce a trasformare la semplicità in un punto di forza, recuperando il gusto della narrazione avventurosa e della fiaba morale senza appesantirsi con inutili complessità. Leonardo Piccardi costruisce un universo in cui il viaggio nello spazio diventa soprattutto un percorso umano fatto di fiducia, collaborazione e scoperta, ricordando al lettore che il vero coraggio non coincide con la forza, ma con la capacità di restare buoni anche davanti alla paura e all’ignoto. Proprio questa sincerità narrativa rappresenta uno degli elementi più convincenti del libro: l’autore non cerca mai il cinismo o il disincanto, ma sceglie di affidarsi apertamente al potere dell’immaginazione e alla meraviglia dello sguardo infantile. È così che “Puck e Liara, I due piccoli alieni e la pietra magica” riesce a restituire il piacere delle storie capaci di far viaggiare lontano, mantenendo però sempre vivo quel senso di calore, familiarità e speranza che appartiene alle fiabe più classiche.

