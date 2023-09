Comunicato Stampa: Prime Day Ottobre 2023: le migliori offerte Office per PC e Mac

Con le offerte Prime Day di ottobre 2023 risparmi anche sul pacchetto di produttività personale Office, il software più diffuso e utilizzato al mondo . Il perché di questo ampio utilizzo lo troviamo nelle infinite possibilità offerte da app come Word, Excel e Powerpoint (giusto per citare le più famose). Questo vale sia per gli studenti , che li utilizzano per prepararsi e applicare le conoscenze acquisite, che per i professionisti e le aziende , che non potrebbero farne a meno per la realizzazione di documenti, report e presentazioni di dati.

Le offerte Prime Day di ottobre 2023 portano grandi vantaggi anche sulla suite Office è il software "mai più senza" per eccellenza , facile da utilizzare seppur potente se studiata a fondo. C'è un motivo se sul web si trovano molti articoli che approfondiscono le varie alternative a Office. Se da un parte non se ne può fare a meno, dall'altra il costo non è per tutte le tasche. Ma le alternative valgono davvero la pena? La nostra risposta è no. Meno potenti, meno intuitive, spesso open source (che ancora più spesso significa "guai" per la vostra sicurezza) e con non pochi problemi di compatibilità dei file. Sono tutte licenze digitali originali a un prezzo vantaggioso , senza abbonamento, che riceverai pochi secondi dopo l'acquisto direttamente in mail.

Sei interessato ad altre offerte Prime sui migliori software? Leggi anche: Inoltre, non farti scappare le offerte Office per il Black Friday 2023 , anche come idea regalo originale per Natale.

Acquista Office 2021 selezionando la migliore tra le offerte disponibili. Microsoft Office 2021 è l'ultimo upgrade della celebre suite di produttività di Microsoft. Rispetto alle versioni precedenti presenta una vasta gamma di funzionalità pensate per migliorare il flusso di lavoro . Tra i tanti miglioramenti introdotti troviamo un'interfaccia grafica moderna e intuitiva caratterizzata da un design interamente rinnovato . Se hai già effettuato l'upgrade a Windows 11, acquistando Office 2021 potrai godere di tutte le nuove funzionalità, realizzare documenti in collaborazione con altri utenti , lasciare commenti nei diversi programmi del pacchetto ( Excel, Word e PowerPoint ) e godere di una vasta gamma di opzioni pensate per il lavoro da remoto e per il multitasking. Scorri tra le offerte che abbiamo selezionato per te per acquistare una product key Office 2021 in tutte le versioni per PC e Mac con forti ribassi rispetto ai prezzi di listino.

Uno dei prodotti software più attesi recentemente è senza dubbio Microsoft 365. Ora hai l'opportunità di acquistare Microsoft 365 a un prezzo scontato su Mr Key Shop, nelle versioni Personal, Family e Business, oppure su Keycense, nelle versioni Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Family . Microsoft 365 è il piano in abbonamento di Microsoft Office 2022. Se desideri una licenza lifetime è meglio scegliere tra le offerte disponibili di Office 2021 o una licenza digitale Office 2019 in promozione.

Office 2019 è la versione che precede l'ultima suite di Microsoft, ottimizzata per il sistema operativo Windows 10. Anche in questo caso, l'acquisto su Mr Key Shop o su Keycense è molto conveniente rispetto allo store ufficiale Microsoft. Si può acquistare Office 2019 in tutte le versioni disponibili con un risparmio fino al 70% del costo.

Microsoft Office 2016 è una versione compatibile con i sistemi operativi Windows 11, Windows 10, Windows 7 e Windows 8.1 . Pur trattandosi di un pacchetto uscito diversi anni fa, si tratta di una raccolta di strumenti ancora molto utile e attuale. Su Mr Key Shop e su Keycense è disponibile in tutte le versioni, a prezzi estremamente competitivi.

Infine, sono disponibili anche tante offerte per acquistare le versioni meno recenti del pacchetto di Microsoft. Office 2013, sebbene uscito da parecchi anni, è ancora ampiamente utilizzato e ad oggi rappresenta un'ottima soluzione per i computer più datati. Lo stesso vale per Office 2010, ancora perfettamente compatibile con Windows 10, Windows 7 e Windows 8.1. Se non vuoi comprare un pacchetto completo di Office perché usi le solite due, tre app, potresti acquistare solo le app singole di tuo interesse. Abbiamo selezionato le più utilizzate come Word, Excel e Access al miglior prezzo per te. Mr Key Shop è la prima scelta di tantissimi utenti che negli ultimi anni si sono affidati allo store per l'acquisto di una licenza digitale. Nel catalogo sono infatti presenti tantissimi prodotti originali e 100% garantiti , tra cui i sistemi operativi Windows , tanti antivirus per Pc, Mac, Android e iOS, una lunga lista di prodotti Windows Server e VPN per garantire una navigazione Internet più sicura. Sono inoltre presenti software per il backup e la creazione di partizioni come AOMEI Backupper e AOMEI Partition Assistant . L'offerta dell'azienda si estende anche a una grande varietà di versioni di Office, disponibili a un prezzo scontato rispetto a quello normalmente applicato nello store ufficiale Microsoft, dove questi prodotti sono solitamente venduti a costi più elevati o attraverso abbonamenti mensili o annuali. Ma ciò che rende Mr Key Shop una scelta ancora più attraente sono i numerosi vantaggi esclusivi che offre ai propri clienti. Tra questi si annoverano un servizio di assistenza gratuita in italiano, una politica di garanzia "soddisfatti o rimborsati", sconti che possono raggiungere il 70% rispetto ai prezzi ufficiali, la consegna interamente digitalizzata e immediata che taglia completamente i tempi e i costi di spedizione, e un sistema di pagamenti sicuri e tracciati. In questo modo, Mr Key Shop si conferma come un partner affidabile e conveniente per l'acquisto di software e licenze digitali.

Mr Key Shop è uno store affidabile, come dimostrato dal numero sempre crescente di recensioni positive e dal punteggio di 4.9 su TrustPilot , dove lo shop è stato valutato "Eccezionale" nel 93% delle recensioni . Lo shop è divenuto nel tempo un punto di riferimento per la vendita di product key anche per l'estero, sono moltissime le testate internazionali che lo consigliano ai propri lettori come: PCguide ( How to Download Microsoft Office free e Buy Microsoft Office for Mac ), WePC ( Hot to get Microsoft Office Deals ) e PcMag ( Best Deals Microsoft Office ).

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello dell'eco-sostenibilità: Mr Key Shop sostiene la digitalizzazione delle aziende e ha puntato sul Digital Delivery sin dagli esordi, contribuendo così alla riduzione dell'inquinamento causato dal trasporto fisico delle merci e dalla produzione di inutili imballaggi.

Mr Key Shop mette a disposizione dei propri clienti un vasto assortimento di prodotti scontati tutto l'anno. Infine, se sei un affiliato, scopri come guadagnare con il programma di affiliazione Mr Key Shop.

L'attesa è finalmente terminata e Keycense ha preparato qualcosa di davvero straordinario, poiché ha deciso di stupire anche con offerte speciali sulle Product Key di Microsoft Office . Immagina di poter accedere a sconti incredibili su una vasta selezione di licenze digitali. Sì, hai capito bene. Puoi finalmente aggiornare il tuo sistema operativo o installare nuovi software a un prezzo straordinariamente conveniente. Keycense, fedele alla sua missione di fornire prodotti di alta qualità a costi accessibili , si impegna a soddisfare le tue esigenze come mai prima d'ora E non finisce qui! Oltre alle offerte esclusive sulle Product Key di Office, Keycense ti offre anche consulenza gratuita sui prodotti da acquistare. Hai bisogno di assistenza nell'installazione delle product key? Non preoccuparti, perché Keycense ti offre anche un supporto post-acquisto completamente gratuito. Riceverai le tue chiavi via email in un lampo, insieme a guide e tutorial che ti accompagneranno passo dopo passo nel download, nell'installazione e nell'attivazione del software.

Hai presente quel brivido di eccitazione che ti attraversa quando scopri le offerte irrinunciabili? È esattamente quello che proverai quando visiterai il catalogo di Keycense. Troverai offerte strabilianti provenienti dai migliori venditori di tutto il mondo: sistemi operativi , antivirus per Windows 10 e 11, dispositivi Mac, Android e iOS, e le migliori VPN . E non dimenticare che il catalogo è in costante aggiornamento, quindi chissà quali altre sorprese ti riserveranno! Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione! Approfitta delle offerte di Keycense e immergiti nel mare di sconti e opportunità che ti attende. È il momento perfetto per prenderti cura del tuo sistema e migliorare la tua produttività. Afferra questa opportunità a entrambe le mani e fai tue le offerte straordinarie sulle Product Key di Microsoft Office. Non te ne pentirai! La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UK Soft Ltd

