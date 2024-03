Comunicato Stampa: Prima e Quarta commissione: audizioni su Pdls per integrazione funzioni Polizia Locale/Polizia Stato

(Arv) Venezia 20 mar. 2024 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), in seduta congiunta con la Quarta commissione presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega-LV), ha sentito oggi in audizione i portatori di interesse in merito al Progetto di legge statale n. 43, a prima firma del Presidente dell’assemblea legislativa Roberto Ciambetti, relativo all’integrazione progressiva di funzioni tra i corpi di Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, già illustrato nelle precedenti sedute della Prima commissione. In particolare, sono stati invitati a offrire il proprio contributo i Comandi di Polizia Locale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, il Consorzio di Polizia Locale dell’Alto Vicentino e l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, con il coordinatore Bruno Pigozzo. Il Pdls in questione mira ad attribuire una delega al Governo volta all’integrazione dei compiti tra polizia locale e di stato e alla definizione, nell'ambito del comparto funzioni locali, di un’apposita sezione negoziale per il personale della polizia locale. L’esame della proposta legislativa proseguirà nel corso delle prossime sedute.

Di seguito, la Prima commissione ha dato il proprio via libera a maggioranza, senza voti contrari, ai Pareri alla Giunta regionale n. 359 e n. 360 che stabiliscono criteri e modalità di assegnazione, per l’anno in corso, di contributi a favore di iniziative destinate allo sviluppo sociale ed economico dei Comuni nelle aree della Riviera del Brenta, per un importo di 90mila euro, e del Delta del Po, per un importo di 60mila euro, esprimendo nel contempo l’auspicio che tale dotazione di risorse aumenti in futuro. I progetti in questione sono promossi dalle Conferenze dei Sindaci rivierasca (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Noventa Padovana, Pianiga, Strà, Vigonovo) e deltizia (Rosolina, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola, Ariano nel Polesine) nel quadro della L. reg. n. 12/21 rubricata “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta”.