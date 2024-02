Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera al Rapporto sugli affari europei 2022

(Arv) Venezia 21 feb. 2024 - La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), ha votato oggi a maggioranza, senza voti contrari, la presa d’atto relativa alla Rendicontazione n. 132, illustrata nel corso delle sedute precedenti, sulla conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo dell’Unione Europea ai sensi della L. n. 234/2012 che pone una serie di obblighi a carico delle regioni in materia di adeguamento del proprio ordinamento a quello dell’UE, con particolare riguardo alle procedure d’infrazione, aggiornate al 2022, a carico dello stato e d’interesse della Regione, in materia di acque reflue, ambiente e qualità dell’aria. Via libera anche alla presa d’atto della Rendicontazione n. 173, già presentata alla Commissione, relativa al 'Rapporto sugli affari europei - anno 2022', riferito alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell'Unione europea nell'anno di riferimento, cui ha fatto seguito l’illustrazione della Rendicontazione n. 197, di contenuto analogo alla n. 132, ma aggiornata al 2023.