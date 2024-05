Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera al parere sul progetto di legge n. 263 in materia di locazioni turist

La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta di oggi, ha espresso positivamente e a maggioranza, senza voti contrari, per quanto di propria competenza, il parere in merito al progetto di legge di iniziativa dell’esecutivo regionale n. 263 di modifica alla l. reg. n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e alla l. reg. n. 28/2012 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”; la proposta legislativa in argomento può così tornare nella Sesta commissione per la prosecuzione dell’iter istruttorio.

DI seguito, la Commissione ha rinviato alla prossima seduta l’espressione del parere sul progetto di legge di iniziativa consiliare n. 253, istitutivo della Giornata regionale per l'utilizzo sicuro e consapevole della rete internet e dei social, anch’esso incardinato nella Sesta commissione.