Comunicato Stampa: Prima commissione - Illustrati il Pdls su integrazione funzioni di Polizia Locale e Polizia Stato

(Arv) Venezia 28 feb. 2024 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, in qualità di primo firmatario, ha illustrato oggi nella Prima commissione presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), il Progetto di legge statale n. 43 che mira ad attribuire una delega al Governo per la progressiva integrazione di funzioni tra i corpi di Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, e per la definizione, nell'ambito del comparto funzioni locali, di un’apposita sezione negoziale per il personale della polizia locale. In estrema sintesi, il Pdls in questione muove dalla considerazione che gli operatori di polizia locale sono sempre più spesso coinvolti in specifiche operazioni di sicurezza e ordine pubblico, eseguite dalle altre Forze di polizia, senza che a ciò corrispondesse un riscontro in sede normativa, anche al fine di un giusto riconoscimento delle aspettative dei lavoratori coinvolti. Il Pdls n. 43, quindi, contiene una delega al Governo finalizzata all’adozione di decreti legislativi per rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali e a valorizzare il ruolo svolto dai corpi di polizia locale. L’esame dettagliato della proposta in questione proseguirà nel corso delle prossime sedute della Commissione, nel corso delle quali saranno sentiti in audizione i portatori d’interesse.