Comunicato Stampa: Presidente del Consiglio regionale Ciambetti incontra imprenditore veneto-australiano Louis Crema

(Arv) Venezia 26 set. 2023 - Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha ricevuto a Venezia, a Palazzo Ferro Fini, Louis Crema, imprenditore di Melbourne, Australia, di origini trevigiane, accompagnato da Fabio Sandonà, Presidente della Federazione delle Associazioni Venete del Victoria. Crema, nato e cresciuto da una famiglia trevigiana emigrata in Australia nella prima della metà del secolo scorso, è direttore, insieme ai fratelli Luciano e Romeo, di Crema Group, impresa immobiliare e di costruzioni privata a conduzione familiare, fondata nel 1951 e che conta 400 addetti. Fortemente protagonista all’interno della Comunità Veneta locale del Victoria, è attualmente Presidente del Veneto Club Melbourne - realtà associativa polivalente nata nel 1967 che unisce attività culturali, ricreative, sportive, ricettive e commerciali per gli associati di origine veneta - oltre che tesoriere dell’Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, sezione di Melbourne.

“Crema rappresenta perfettamente ciò che contraddistingue l’identità veneta nel mondo, oltre i confini regionali. Al di là del successo imprenditoriale ed economico della sua azienda, è il suo costante contributo dato negli anni nell’integrazione delle prime, seconde e terze generazioni di origine veneta presenti nello stato di Victoria, dando un’impronta valoriale regionale alle sue realtà commerciali, a fare la differenza. Il legame con il Veneto, tuttavia, non si è limitato al contesto lavorativo ma si è congiuntamente riflesso in quello delle relazioni e del mondo associativo: Crema è un autentico punto di riferimento per l’intera Comunità Veneta di Melbourne, oggi ancora tanto numerosa”, ha affermato il Presidente Ciambetti. “Quando si parla di eccellenze venete nel mondo si fa solitamente riferimento ai prodotti e non alle persone: in questo caso Crema è un’autentica eccellenza: grazie al suo viscerale amore per le proprie origini regionali e ai valori che ne hanno guidato lavoro e vita, è riuscito a portare l’identità del Veneto dall’altra parte del mondo e farla emergere e brillare tra molte”, ha concluso Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

