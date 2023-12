Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti sabato 16 a Jesolo conclude primo Festival di musica internazionale del Veneto

(Arv) Venezia 14 dic. 2024 - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti interverrà sabato 16 dicembre al teatro Vivaldi di Jesolo al concerto conclusivo della prima edizione del Festival internazionale di Musica del Veneto (ore 21). La rassegna artistico-musicale, promossa dall’associazione Musica & Cultura e patrocinata dal Consiglio regionale, ha coinvolto venti comuni nella realizzazione di altrettanti eventi artistico-musicali disseminati nei sette territori provinciali. Il concerto di sabato vedrà l’Orchestra di violoncelli Villa-Lobos proporre al grande pubblico il proprio repertorio che spazia da Johann Sebastian Bach alla musica barocca ai grandi compositori del XX secolo, come i brasiliani Heitor Villa-Lobos e Antonio Carlos Jobin e l’argentino Astor Piazzolla.

“Il successo di pubblico e di critica e la partecipazione attiva di venti amministrazioni comunali all’organizzazione della prima edizione, che definirei ‘sperimentale ‘ – dichiara il presidente Ciambetti – confermano la validità di una manifestazione di qualità, pensata e curata con grande competenza dal maestro Alberto De Piero del conservatorio di Castelfranco, alla quale il Consiglio regionale ha inteso dare il proprio supporto organizzativo: il linguaggio universale della musica, quando è declinato da interpreti prestigiosi in contesti altrettanto qualificati, è un veicolo straordinario per valorizzare luoghi e contenitori culturali meno conosciuti, per promuovere le bellezze e le potenzialità turistiche del nostro territorio e generare occasioni di incontro intergenerazionale e di condivisione che arricchiscono la vita delle nostre comunità”. Al teatro Vivaldi di Jesolo il presidente Ciambetti sarà affiancato anche dai sindaci delle amministrazioni che hanno aderito all’organizzazione del primo Festival veneto. “Visto il positivo bilancio della prima edizione e il lavoro di rete avviato tra Regione ed enti locali – annuncia Ciambetti - stiamo già lavorando all’organizzazione dell’edizione 2024 del Festival internazionale che, grazie ad una proposta artistico-musicale di respiro internazionale, ricca di generi e di interpreti, potrà estendere il proprio circuito ad un centinaio di comuni veneti”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

