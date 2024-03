Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti: “Il consigliere Zanoni vittima di dossieraggio ingiustificato"

(Arv) Veneto 4 mar. 2024 - “Vedere il nome del consigliere regionale Andrea Zanoni nell’elenco di esponenti politici sui quali si sospetta siano stati realizzati veri e propri dossier immotivati lascia attoniti e indignati perché siamo dinnanzi a tecniche di spionaggio e d'intimidazione tipiche dei peggiori regimi dittatoriali”. Così il presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti in una sua nota “su quanto riportato dalla stampa in questi giorni – spiega Ciambetti - . Al collega Zanoni, come a tutti i politici ed esponenti della società civile finiti loro malgrado in questo meccanismo barbaro, la mia personale solidarietà innanzitutto, ma non solo, come Presidente del Consiglio regionale che si sente in dovere di tutelare tutti i consiglieri e come cittadino che pretende l’imparzialità e l’onestà della magistratura e degli inquirenti. Quanto è accaduto – conclude Ciambetti - è vergognoso e indegno di un paese civile”.