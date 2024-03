Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti: “Esce di scena Tonino Assirelli, protagonista della politica berica"

(Arv) Venezia 6 mar. 2024 - “Come sempre, quando viene a mancare una figura bella tra quanti si sono conosciuti, la commozione è sempre grande, perché i ricordi e la malinconia hanno il sopravvento”. Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, commemora così la figura di Tonino Assirelli, scomparso oggi all’età di 78 anni. “Insegnante del liceo Pigafetta, esperto d’arte del Novecento, missino coerente, protagonista della politica vicentina e della nascita di Alleanza Nazionale in Veneto, un vero galantuomo, un grande tifoso del suo Lanerossi, un innamorato di Vicenza – dice il Presidente Ciambetti – Uomo delle istituzioni, rigoroso nel suo impegno sia in Consiglio comunale sia nell’Amministrazione provinciale dove fu, anche, Assessore alla Cultura. Gli ultimi anni della sua vita non sono stati facili, ma ricordo ancora la sua capacità di scherzare anche sulla sua infermità”.