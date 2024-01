Comunicato Stampa: Presentato progetto ‘Un viaggio nel Tempo alla scoperta della Storia’

(Arv) Venezia 30 gen. 2024 - È stato presentato oggi a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il progetto di marketing territoriale ‘Un viaggio nel Tempo alla scoperta della Storia’, ideato dall’associazione ‘Città murate del Veneto’.

Il consigliere regionale Giulio Centenaro (Lega – LV) ha spiegato che “è un piacere presentare qui a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale, la casa di tutti i Veneti, un progetto che aiuterà a far conoscere le bellezze architettoniche del nostro territorio. ‘Viaggio nel tempo’ è una iniziativa che mira a coinvolgere le famiglie e, in particolare i bambini, che potranno così conoscere e approfondire le bellezze storiche e architettoniche del nostro territorio, così ricco di storia, cultura e tradizioni. Un conto, infatti, è studiare sui libri, sui banchi di scuola, la storia dei nostri territori: un approccio tradizionale, ma statico, che non sempre lascia un segno indelebile. Altra cosa, invece, è vivere da vicino, toccare con mano, la storia dei nostri territori, che passa anche dalle poderose fortificazioni, ancor oggi protagoniste del paesaggio veneto. Una conoscenza che, di conseguenza, diventa anche promozione del territorio stesso. Abbiamo un enorme patrimonio culturale, storico, architettonico che deve esser conosciuto e un giorno affidato alle nuove generazioni: progetti come questo aiutano a realizzare lo scopo”.

“Ricordo che il progetto coinvolge 23 Comuni di 6 Province – ha concluso Giulio Centenaro - L’auspicio è che questa iniziativa riesca ad ampliarsi, coinvolgendo sempre più territori e realtà del nostro Veneto”. Claudio Arzenton , presidente dell’associazione ‘Città murate del Veneto’, ha sottolineato che “il progetto è partito tre anni fa, in pieno Covid, e strada facendo è stato migliorato. Coinvolge trentaquattro Città murate del Veneto, in rappresentanza di sei Province: Asolo, Bardolino, Bassano del Grappa, Camposampiero, Castelfranco Veneto, Castelnuovo del Garda, Cittadella, Cologna Veneta, Conegliano, Este, Feltre, Lazise, Legnago, Malcesine, Marostica, Monselice, Montagnana, Noale, Padova, Pastrengo, Pieve di Cadore, Portobuffolé, Portogruaro, Rivoli Veronese, Roncade, San Zenone degli Ezzelini, Soave, Torri del Benaco, Treviso, Valeggio sul Mincio, Venezia Mestre, Verona, Villafranca Veronese e Vittorio Veneto. All’appello manca solo la Provincia di Rovigo. Abbiamo messo in rete le Città che presentano una cinta muraria, ma non solo: castelli, un solido apparato storico, culturale e medievale, nonché eccellenze enogastronomiche. Realtà territoriali, queste, che meritano di essere conosciute, promuovendo un turismo, non solo di prossimità. Abbiamo voluto coinvolgere le famiglie, alle quali forniremo tutti gli strumenti utili per visitare le nostre Città murate”.

Loris Danielli , rappresentante della ditta ‘PromoE20’, ha illustrato in modo dettagliato il progetto, “partito tre anni fa, nei primi mesi del 2021, con l’obiettivo di promuovere il nostro territorio scegliendo come tema quello delle Città murate. Offriremo alle famiglie una pochette contenente il ‘kit del viaggiatore’, con tutti gli strumenti utili per far conoscere il Veneto ai Veneti, e non solo. Abbiamo, in particolare, individuato quattro strumenti comunicativi, pensati proprio a misura di famiglia: una presentazione dell’associazione, nata nel 1997 con il patrocinio della Regione del Veneto, con lo scopo di promuovere iniziative volte alla conoscenza, tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle Città murate; una mappa delle Città murate del Veneto, con una loro cronistoria, l’indicazione dei principali monumenti e delle caratteristiche storiche; un lasciapassare, munito di appositi spazi per contenere i dati anagrafici dei viaggiatori e, soprattutto, dove apporre i timbri delle diverse Città visitate, allo scopo di stimolare le famiglie a scoprire le bellezze del nostro territorio; un fumetto, pensato per bambini delle Primarie e per ragazzini delle Secondarie di Primo grado. La protagonista del fumetto è Alice, una ragazzina che non ha voglia di studiare la Storia ma che rimane folgorata da una APP: quella delle Città murate. Alice inizia così un viaggio nel passato, attraverso un percorso storico che la porterà a toccare le nostre Città murate, da Malcesine fino a Portogruaro”.

“Vogliamo incentivare le famiglie a conoscere la nostra Regione attraverso lo studio della Storia – ha chiosato Danielli – Questa progettualità vuole essere uno stimolo per i territori, per i loro amministratori e per le famiglie stesse. Rappresenta un punto di partenza, a cui seguiranno tante altre iniziative ed eventi. Mi auguro che questo viaggio nel Tempo possa durare il più a lungo possibile, con l’obiettivo di destagionalizzare il turismo: le nostre Città murate possono essere visitate, vissute e godute in tutti i periodi dell’anno”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

