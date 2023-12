Comunicato Stampa: Presentato in Consiglio regionale il cortometraggio “Vola alto, tu vali”

(Arv) Venezia 13 dic. 2023 - Da una canzone ad un videoclip ad un cortometraggio prodotti sui banchi di scuola da alunni e docenti dell’istituto professionale ‘Giuseppe Medici’ di Legnago: “Vola alto, tu vali” è il racconto di una maturità conquistata superando apatia e fallimenti. Ed è anche un progetto educativo diventato esperienza motivazionale di orientamento e di prevenzione dell’abbandono scolastico, nata unendo rap e rock, musica e immagine, grazie alla guida di un giovane prof di musica, Alex Fusaro , e alla sensibilità di un intero istituto scolastico e dell’amministrazione comunale legnaghese.

Studenti, docenti dell’istituto Medici diretto da Stefano Minozzi , con l’assessore all’istruzione del comune di Legnago Orietta Bertolaso, lo hanno presentato nella sala stampa del Consiglio regionale del Veneto, accolti dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e dalla vicepresidente della Giunta regionale Elisa De Berti .

“Prova e riprova, non fermarti per gli altri, se cadi puoi rialzarti, hai la vita davanti, sogna e apri le ali, hai la vita davanti, verrà un nuovo giorno e volerai alto, tu vali, sogna e apri le ali” sono le parole della canzone leitmotiv del ‘corto’ creato dai giovani della classe quarta (ora quinta) dell’istituto professionale che ben riassumono il messaggio finale del progetto. Nel video interviene anche Andrea Pesenato, campione nazionale di volo acrobatico di Legnago, con la sua testimonianza: “La vita è difficile, la scuola non è sempre facile, ma dobbiamo coltivare i nostri sogni. con passione e determinazione, impegno e costanza, puoi puntare in alto e diventare ciò che vuoi davvero. Ricordati che tu vali”. Un messaggio che fa scattare in Anna e negli altri studenti-attori del corto la voglia di rimettersi in gioco e di riprendere il volante della propria avventura scolastica.

“Il nostro obiettivo – spiega il professor Fusaro, che ha messo in piedi l’associazione di promozione sociale Vox Generation per dare voce alle nuove generazioni attraverso la musica e i linguaggi artistici – è utilizzare la musica e il canto per raccontare la vita di scuola, per creare occasioni di socializzazione e di inclusione, e aiutare così i giovani a scoprire sé stessi, i propri talenti, la voglia di volare alto e di non mollare. Insieme abbiamo creato la canzone ‘Maturità’, che è stata rilanciata dal presidente Zaia per fare gli auguri ai maturandi ed è stata ripresa dal Corriere della Sera e dai network nazionali”. “Complimenti ad una amministrazione che sa valorizzare le risorse del proprio territorio e che sa parlare ai giovani e complimenti ad una scuola che sa emozionare, fatta di passione e di entusiasmo”, ha commentato la vicepresidente della Giunta regionale Elisa De Berti. “La mia prof d’italiano dell’istituto Minghetti di Legnago, ci diceva sempre ‘Ricordatevi sempre di puntare in alto, che a cascare in basso si fa sempre tempo’. Il video e il progetto “Vola alto tu vali” invitano appunto i giovani a perseguire ciò che appassiona, a coltivare le proprie inclinazioni e ad affrontare la vita e la scuola con il sorriso, superando le difficoltà. Un messaggio positivo anche per la politica, che ha bisogno di persone preparate, appassionate, che affrontino la realtà con il sorriso. Volate alto, voi valete”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

