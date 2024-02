Comunicato Stampa: Presentato il PDLS per integrazione di funzioni tra i corpi di Polizia locale e Forze Polizia Stato

(Arv) Venezia 28 feb. 2024 - E’ stato presentato oggi a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il progetto di legge statale n. 43 “Delega al governo per la progressiva integrazione di funzioni tra i corpi di Polizia locale e le Forze di polizia dello Stato e per la definizione, nell’ambito del comparto funzioni locali, di una apposita sezione negoziale per il personale della polizia locale”, primo firmatario il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti.