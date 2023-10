Comunicato Stampa: Presentato a Venezia, a palazzo Ferro Fini, ‘Motori in Piazzola’

(Arv) Venezia 11 ott. 2023 - Presentata questa mattina a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, ‘Motori in Piazzola’, manifestazione che si svolgerà il 14 e il 15 ottobre prossimi a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova.

“Un benvenuto e il mio grazie - ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti - per aver scelto palazzo Ferro Fini, la casa di tutti i Veneti, per presentare un’iniziativa molto bella che combina passione per le due e le quattro ruote con l’impegno nel campo della solidarietà nella splendida cornice di Piazzola sul Brenta e Villa Contarini, scenari ideali per ospitare una serie di eventi e iniziative tra cui quest’anno spicca lo spazio dedicato alla memoria di un grande campione nello sport e nella vita tragicamente scomparso il 30 novembre dello scorso anno, Davide Rebellin che in molti portiamo nel nostro cuore. Trovo bello ricordarlo in una manifestazione dedicata allo sport, ma anche alla disabilità e all’impegno sociale, ben illustrato dallo slogan della manifestazione “Piazzola Mette in Moto la solidarietà” che accresce il significato della festa. Ringrazio i promotori di questa iniziativa, l’amministrazione locale, la Provincia di Padova, Villa Contarini e la società cooperativa sociale il Graticolato, il Centro Diurno il Passero con il suo bellissimo obiettivo che spero possa trovare adeguato sostegno, nonché gli sponsor che hanno sostenuto questa manifestazione che nel segno delle automobili e motociclette più belle, che hanno fatto la storia, raduna migliaia e migliaia di cittadini. Un ringraziamento sincero alla famiglia Rebellin che non solo rende onore al ricordo di Davide, ma anche al ciclismo che sta dimostrando nella nostra regione una vitalità straordinaria, frutto dell’eredità che grandi campioni, come Davide Rebellin, hanno lasciato al nostro territorio”.

“‘Motori in Piazzola’, giunto alla terza edizione dopo i successi del 2021 e del 2022, non è solo una manifestazione dedicata al mondo delle due e quattro ruote - ha sottolineato il Presidente della Prima commissione consiliare Luciano Sandonà (Lega-LV) che ha promosso l’iniziativa - ma rappresenta anche la volontà di abbracciare beneficenza, solidarietà e l’attaccamento al territorio; sarà un evento particolarmente importante, quello di quest’anno, perché il 14 ottobre sarà dedicato alla memoria di Davide Rebellin, il campione di ciclismo rimasto nei nostri cuori. Con l'appoggio del Comune, della Regione del Veneto, della Proloco e delle attività commerciali locali, migliaia di espositori e appassionati parcheggiano il proprio ‘gioiello’ in piazza per tutta la giornata. La partecipazione è a offerta libera che sarà devoluta alla Cooperativa ‘Il Graticolato’, che opera nell’AltaPadovana per migliorare la qualità di vita delle persone disabili e svantaggiate. La Cooperativa, oltre alla sede di San Giorgio delle Pertiche, sta avviando la costruzione de ‘Il Passero’, un centro diurno all'avanguardia per persone affette dal disturbo dello spettro autistico. Un esempio importantissimo di come si fa solidarietà nel nostro Veneto”.

“Ciò che rende peculiare la manifestazione è proprio la cooperativa il Graticolato - ha sottolineato il vicesindaco di Piazzola sul Brenta Cristina Cavinato - una realtà unica nel territorio, un’eccellenza veneta nel campo del sociale. La possibilità che sia presente sul nostro territorio un centro come Il Passero, focalizzato sull’autismo, consente di pensare a un riferimento a 360 gradi per la disabilità e oggi il progetto, dopo tre anni, è finalmente in dirittura d’arrivo dal punto di vista burocratico”.

“La manifestazione è stata pensata e realizzata da un gruppo di amici - ha ricordato Massimo Pinton , il punto di riferimento organizzativo dell’evento - con un solo obiettivo, importantissimo: la realizzazione de Il Passero. Per questo vogliamo aprire Motori in Piazzola a tutti, non ci sono biglietti, l’ingresso è libero, è sufficiente l’offerta. I numeri: 400 espositori e 12mila presenze nel 2021, un anno particolare, ancora segnato dal covid; 1000 espositori e 30mila presenze lo scorso anno. I numeri sono crescenti, quindi, gli espositori al momento sono 2mila ed è probabile che quest’anno il numero delle presenze sia destinato ad aumentare ulteriormente”.

“La nostra realtà lavora da molti anni sul territorio - ha ricordato Lodovico Nalon presidente della cooperativa sociale Il Graticolato - e il nuovo progetto de Il Passero a Piazzola ‘dilata’ la nostra attività rispetto alla sede di San Giorgio delle Pertiche, un progetto dedicato a chi è affetto dall’autismo, un’emergenza sociale che chiede un progetto particolarmente complesso il cui termine è previsto nel corso delle prossime settimane e che ci proietta verso l’avvio dei lavori. Perché Il Passero? Il nome è ispirato alla composizione di Giacomo Leopardi, Il passero solitario; che i nostri ragazzi non si sentano come passeri solitari, che osservano feste alle quali non possono partecipare, come ricorda il Poeta: vogliamo che anche questi ragazzi - circa una trentina il numero previsto - possano partecipare a progetti di reinserimento sociale, con operatori che si stanno ‘allenando’ da una decina d’anni al settore dell’autismo che una capacità particolare, quella di unire la sensibilità umana alla competenza scientifica degli operatori del centro Paolo VI”.

“Davide sarebbe rimasto veramente colpito dallo spirito che anima questa manifestazione - ha evidenziato Carlo Rebellin , fratello di Davide - ovvero dall’attenzione riservata ai giovani atleti che saranno coinvolti il 14 ottobre, e alla sicurezza stradale. Per ricordare la figura di Davide abbiamo portato ben volentieri bici degli anni ’90, alcuni dei trofei vinti nelle grandi classiche, le maglie più prestigiose, come la Maglia Rosa indossata nel ’96 per sei giorni”.

“Il 14 ottobre - ha ricordato Igor Callegari , assessore comunale di Piazzola sul Brenta - si svolgerà la gimkana aperta in particolare ai giovanissimi e agli esordienti con la collaborazione delle società sportive locali, e ci focalizzeremo sul tema della difficile convivenza tra ciclisti e gli altri mezzi presenti sulla strada, un tema di fronte al quale Davide, di cui sono stato per un breve periodo compagno di squadra, ha sempre dimostrato grande sensibilità”.

La manifestazione, in sintesi. Nel pomeriggio di sabato 14 ottobre si terrà il Rebel Day in memoria di Davide Rebellin, un percorso in bicicletta a tempo di 38km, con il benvenuto alla famiglia Rebellin accompagnato da riflessioni sulla sicurezza stradale, con Silvio Martinello. Sarà una sorta di prologo dell’evento di domenica 15 ottobre, ovvero di Motori in Piazzola che inizierà alle 10 con il ritrovo in piazza di tutti gli espositori cui farà seguito l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con la presenza di Nico Cereghini e Miki Biason, il concorso di eleganza per Supercar, l’intervento della Fondazione Simoncelli che porterà tre motociclette. Finale dedicato alle premiazioni della Superbike e dell’Auto dei Sogni. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

