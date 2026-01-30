Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Premio Pino e Amilcare Mattei: studenti e istituzioni uniti contro bullismo e cyberbullismo

AA


Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, la presentazione del libro Il ragazzo dai pantaloni rosa&nbsp;di Ciro Cacciola, nell’ambito della nona edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei.
L’iniziativa ha coinvolto circa 400 studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti dagli istituti di Coreno Ausonia, Ausonia, Esperia, Pontecorvo 1 e 2, San Vittore del Lazio, Roccasecca, Cervaro, Cassino 2 e Cassino 3, che hanno gremito l’Aula Magna partecipando con grande attenzione ed entusiasmo.
L’incontro, pensato come momento di confronto e riflessione, ha affrontato un tema di forte attualità e rilevanza sociale quale il bullismo e il cyberbullismo, scelto quest’anno come argomento centrale del Premio Mattei per le scuole medie. Numerosi i momenti di intensa emozione che hanno caratterizzato la mattinata, testimoniando il coinvolgimento autentico dei ragazzi e la forza del messaggio veicolato attraverso il racconto e il dialogo.
«Il Premio Pino e Amilcare Mattei – ha dichiarato il Commissario Straordinario prof. Raffaele Trequattrini&nbsp;– è stato istituito nel 2014 per ricordare due importanti imprenditori del distretto del Marmo, che hanno sempre creduto nei giovani e promosso attività dedicate alle nuove generazioni. Giungere oggi alla nona edizione significa aver costruito, nel tempo, un percorso solido e riconosciuto. Sensibilizzare i ragazzi su tematiche attuali come il bullismo e il cyberbullismo è un dovere delle istituzioni e rappresenta un investimento sul futuro delle nostre comunità. La partecipazione attenta ed emotivamente coinvolta degli studenti dimostra quanto sia fondamentale continuare a parlare ai ragazzi con un linguaggio vicino alle loro esperienze. Un sentito ringraziamento va alle scuole coinvolte, ai Comuni che hanno messo a disposizione il servizio di trasporto. Inoltre ci tengo a ringraziare due straordinarie artiste che hanno mostrato grande sensibilità e vicinanza inviando dei videomessaggi ai ragazzi, sto parlando di Arisa, una delle voci più belle del panorama discografico italiano, e Rossella Brescia, conduttrice radiofonica, ballerina e attrice. A loro va il mio personale ringraziamento per aver contributo a rendere questa giornata ancora più significativa».
Il Commissario Trequattrini ha annunciato anche la nascita, da questo incontro, del nuovo progetto “Storie che costruiscono”: «Questo progetto vuole rimarcare una cosa semplice ma fondamentale: non si costruisce solo con il cemento e con i finanziamenti, ma anche con le parole, con i racconti, con il modo in cui diamo senso ai luoghi in cui viviamo e lavoriamo. Con “Storie che costruiscono” vogliamo iniziare a raccontare le aree industriali in modo diverso. Non solo come spazi produttivi, ma come pezzi di comunità. Luoghi in cui nascono relazioni, competenze, identità. Luoghi che hanno una storia e che meritano di essere raccontati».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario