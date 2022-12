Comunicato Stampa: “Per messa in sicurezza palazzina caserma comando Monte Grappa stanziate da Regione 200mila €"

(Arv) Venezia 14 dic. 2022 - “Siamo a una svolta: 200 mila Euro all’Associazione nazionale alpini per mettere in sicurezza la palazzina comando della Caserma Monte Grappa a Bassano. Sono passati degli anni da quel 24 ottobre del 2014 quando la Giunta regionale approvò l’accordo di programma con l’Agenzia del Demanio per questo complesso e oggi, con questo finanziamento, si fa un passo avanti per recuperare uno spazio simbolico, emblematico della storia cittadina”. Il Vice-presidente del Consiglio regionale del veneto, Nicola Finco , assieme ai colleghi vicentini Cecchetto, Ciambetti, Lanzarin, Giacomin, Maino e Zecchinato , non nasconde la soddisfazione “per lo stanziamento dedicato a Bassano all’interno di una riflessione più ampia che ha portato la Giunta a sostenere l’Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza. La caserma Monte Grappa accompagna la storia delle Penne nere a Bassano sin dal 1913 fino ai giorni nostri: non possiamo dimenticare come la 7^compagnia trasmissioni, allora 7° Battaglione, ospitata a Bassano in questa caserma, fu nucleo antesignano della Protezione civile svolgendo un ruolo eccezionale nell’alluvione della Valle del Brenta nel 1966, negli aiuti durante il sisma del 6 maggio 1976 in Friuli, nel sisma in Campania del 1980 e per l’alluvione, nel luglio 1987, della Valtellina. L’accordo di programma tra la regione e il demanio fu innovativo e sarebbe sbagliato non sottolineare quanto fatto dall’Ana bassanese a partire dal 2005 quando la caserma fu dismessa. Oggi, con il finanziamento pluriennale per 200 mila €, segniamo un’altra tappa nella storia di questo luogo, autentico spazio della memoria non solo per i bassanesi ma per i tanti alpini che qui prestarono servizio, spazio dell’impegno e della solidarietà”.

