Comunicato Stampa: “Pensieri pandemici”, un ritiro di pace per riflettere sulla società nel tempo della crisi

Iltempo di stasidel periodo pandemico è stato, per certi versi, un’occasione irripetibile perriflettere,confrontarsi con sé stessie trovarenuovi modi per interagirecon gli altri. Una soluzione affascinante e dal notevole peso culturale, è certamente quella individuata daSilvio Spositonel suo nuovo libro“Pensieri Pandemici”, pubblicato perEuropa Edizioni: “In questo mio “collettore di pensieri diversi” suscitatomi dall’evenienza pandemica, che ci ha tutti colpiti in un modo o nell’altro, immagino cheun gruppo di vecchi amicisi isoli – nel corso del cosiddetto lockdown del 2020 – all’interno di unagrande villa padronalenel mezzo della campagna aretina” spiega l’autore nella premessa all’opera. “Evidente è l’ispirazione– senza ovviamente alcuna velleità di emulazione letteraria – alDecameron di Giovanni Boccaccio, ma qui i dieci amici – cinque coppie sposate – non ingannano il tempo raccontandosi a vicenda meravigliose novelle, ma s’impegnano – è il caso di dire – inconversazioni e dibattitisutemi generalidi ampio respiro,di genere storico, filosofico, ma anche scientifico e di attualità– questi ultimi naturalmente attinenti alla pandemia in corso”.