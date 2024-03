Comunicato Stampa: Pdl 200 Ambiti Territoriali Sociali: approvati i primi 14 articoli

(Arv) Venezia 26 mar. 2024 - “Soddisfazione perché alla fine siamo riusciti a trovare un confronto sereno con la minoranza su temi concreti, grazie anche alla disponibilità dell’assessore Lanzarin e al contributo dato da tutti i consiglieri, di maggioranza come di opposizione”. Così Sonia Brescacin, presidente della V Commissione consiliare e relatrice del Pdl 200 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali" al termine di una intensa giornata di confronto conclusasi alle 22:35 con l’approvazione di 14 articoli e l’esame di ben 88 emendamenti. Dopo la chiusura della discussione generale nella tarda serata e l’analisi da parte dell’Ufficio di Presidenza della V Commissione dei 113 emendamenti presentati, la seduta ha visto una accelerazione nelle votazioni e discussione della manovra emendativa caratterizzata da un deciso dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione come ha notato la stessa relatrice del testo sugli Ambiti Territoriali Sociali (Ats) Brescacin. L’Ufficio di Presidenza della V Commissione si riunirà mercoledì 27 marzo alle 10 per l’esame degli ultimi 25 emendamenti rimasti e i lavori dell’aula riprenderanno attorno alle 10:30.