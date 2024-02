Comunicato Stampa: Ostanel (VcV) presenta progetto di legge sulle politiche giovanili

(Arv) Venezia 29 feb. 2024 - “Ho presentato questa mattina in conferenza stampa il progetto di legge relativo a “Interventi a sostegno dei giovani e delle future generazioni”. Il progetto di legge, frutto di un percorso partecipato, riunisce diversi temi che ho seguito in questi anni di attività in Consiglio e che più volte hanno provato a portare i giovani nel dibattito pubblico. Ho dovuto sopperire alle mancanze della Giunta, che dal 2020 ha un progetto di legge sulle politiche giovanili depositato che, nonostante diverse sollecitazioni non è ancora stato discusso”, dichiara Elena Ostanel, consigliera regionale del Veneto che vogliamo.