Comunicato Stampa: Osservatorio Criminalità: “Educare alla legalità è la strategia vincente contro le mafie in Veneto”

(Arv) Venezia 22 gen. 2024 - "La sentenza della Corte di Cassazione, confermando la condanna di Sergio Bolognino appartenente alla cosca 'ndranghetista del gruppo Grande Aracri, è anche una conferma della radicata presenza di organizzazioni di stampo mafioso in Veneto”. Questa la dichiarazione dell’Osservatorio regionale per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza. “Ciò richiede un rinnovato impegno a tutti i livelli: Istituzioni, Magistratura, Forze dell’Ordine, realtà sociali. Ma oltre alle azioni di contrasto, è la promozione di una cultura diffusa della legalità la strategia vincente, in particolare nel mondo della Scuola”. L’urgenza di investire in educazione alla legalità è stata ribadita anche dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Marco Bussetti che mercoledì scorso ha incontrato l’Osservatorio regionale: nel corso dell’audizione, infatti, sono emerse numerose sollecitazioni ad elaborare un Piano Formativo alla Legalità rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del Veneto, già per il prossimo anno scolastico. Un Piano che veda protagonista e promotrice la regione, in stretta sintonia con l’Ufficio Scolastico. “In questo modo - sottolineano i componenti dell’Osservatorio Bruno Pigozzo, Pierluigi Granata e Alessandro Naccarato presenti all’incontro - sarà possibile fare sintesi delle varie esperienze virtuose in essere, ma poco coordinate, mettendo a fattore comune le risorse erogate, le competenze e le buone pratiche già maturate all’interno del corpo docente, la disponibilità a collaborare da parte dell’Osservatorio nella definizione dei contenuti, il coinvolgimento delle forze sociali del territorio.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it