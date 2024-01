Comunicato Stampa: OLTRE VENTIMILA IN PIAZZA , PER CAPODANNO, A CORO CON MAX PEZZALI

“Eravamo quel che tutti sognano”. Ed è stato un #capodannoalMax, vissuto e non solo sognato. Una magica e perfetta serata. Il Capodanno di Corigliano-Rossano, in piazza Salotto, supera tutte le aspettative e, per presenze, organizzazione, entusiasmo, qualità e riscontri positivi, si attesta tra i migliori eventi di fine d’anno in Italia. Corigliano-Rossano ha salutato il 2023 ed è entrato nel 2024 con i migliori auspici con un evento di portata nazionale, alla presenza di oltre 20mila persone, perfettamente gestito dalla macchina organizzativa comunale. Una notte intera, fino all’alba del nuovo anno, fatta di musica, cori, luci, gioia, balli, e Max Pezzali, che ha reso onore alla Città, non risparmiandosi, ha duettato con il pubblico, cantando quasi due ore pezzi che hanno fatto la storia della musica in italiana, con una scaletta di oltre 20 canzoni. Da Sei un mito ad Hanno ucciso l’uomo ragno, passando per Rotta per casa di Dio, La regola dell’amico, Nessun rimpianto e Gli anni, senza dimenticare Come mai. Testi accompagnati dai cori del pubblico, dalle famiglie ai fan. Piazza strepitosa, piena, oltre ogni aspettativa, con un servizio d’ordine che non ha fatto registrare incidenti. Solo allegria e voglia di stare insieme. Precisa, puntale ed entusiasta la presentazione dell’evento affidata a Francesca Ramunno e Gianluca Virelli, che hanno tenuto il palco con grande maestria. Una serata che ha visto protagonisti anche talenti locali della consolle, destinati a un futuro di fama, perché Corigliano-Rossano, è anche fucina d’arte. Uno spettacolo nello spettacolo i fuochi pirotecnici che hanno illuminato la città allo scoccare della mezzanotte. «Non è un sogno è la nostra città in festa da giorni. L’aria che si respirava ieri non è facilmente descrivibile a parole, e resterà per sempre nei ricordi della comunità – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – quando vogliamo, quando crediamo in noi stessi, insieme, dimostriamo ciò che valiamo». «Sono felice nel vedere tanti miei concittadini e tutti le persone arrivate qui dal resto della Calabria e anche da fuori Regione, per festeggiare con noi questo Capodanno – ha affermato ancora il primo cittadino- ci meritiamo serate come questa, lo merita l’intera città. Da anni crediamo che sia giusto organizzare eventi di questa portata per i nostri concittadini e non solo perché il Capodanno in Piazza è un Capodanno per tutti, ci sono le famiglie e ci sono i nostri giovani che possono essere orgogliosi della loro città. È stato importante organizzare questo evento, vedere questa marea di gente tutta insieme, felice, è un risultato che ci riempie d’orgoglio. Sia me come sindaco che tutta la mia squadra, che non posso non ringraziare, assessori, polizia locale, macchina amministrativa, comunicazione, dipendenti, dirigenti, Proloco. Un lavoro enorme, sono stati giorni convulsi, ma il risultato ci premia della fatica fatta. Questa è Corigliano-Rossano. Questa è la nostra città. Un grazie anche alle Forze dell’Ordine, il dirigente del commissariato Giuseppe Zanfini, la Prefettura e quanti hanno garantito lo svolgimento in sicurezza dell’evento». «L’amministrazione comunale, nei fatti, ha dato prova – ha affermato l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – di cosa voglia dire destagionalizzazione in termini di turismo, rientro economico e di visibilità non solo regionale per la città intera. Una programmazione attenta e lungimirante partita dalla scorsa estate e che continuerà fino al sei gennaio e oltre». A dimostrazione che la Città è pronta a gestire questo ed altri tipi di eventi, oltre all’assenza di problematiche o incidenti di alcun tipo, va segnalato che dall’alba di oggi, piazza Salotto era perfettamente pulita. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Comune di Corigliano-Rossano

