Comunicato Stampa: “My-Santhropic Vision”, il ritratto di un mondo senza memoria alla ricerca del progresso smarrito

Il mondo in cui viviamo sembra esseresenza memoria e senza futuro. Se da una parte infatti la sete di conoscenza sembra fiaccata dalla necessità di far fronte alle più stringenti questioni quotidiane – dettate da un tempo frenetico e votato al profitto – dall’altra l’assenza di spintaverso un miglioramento individuale rallenta la nostra possibilità di accedere al progresso. Per così dire, l’unicoprogressoal quale gli individui sembrano essere interessati è quellotecnologico, digitale, attraverso il quale far sostituire alcune delle nostre funzioni e capacità umane dalla fredda velocità delle macchine. È questo lo scenario cheStefano Zanettidescrive tra le pagine del suo libro d’esordio“My-santhropic vision”(Gruppo Albatros il Filo, 2023): all’uomo moderno attribuisce una dannosa “immemorità”, la quale finisce per ostacolare la nostra sete di conoscenza. “L’immemorità” scrive nell’incipit al volume “è l’abitudine delnon cercare, un po’ per mancanza di tempo (voluta da altri – LA GRANDE MACCHINA) poiché il sistema è fondato sul fiaccarti tanto nel fisico che nella mente. Ormai pensare sta diventando sempre più difficile… se non proibito da leggi non scritte, ma che si palesano chiaramente: su ciò che ti viene fatto sapere, e sul tempo lasciatoci per pensarci… su”. L’obiettivo del libro è infatti di offrireinterrogativi, punti di vista espunti di riflessioneal lettore, affinché possa essere indotto a una nuova curiosità nei confronti del mondo che lo circonda. Il punto di partenza è sempre l’esperienza personale, sia essa mondana o animica: sono appunti di vita quotidiana, di esperienze concretamente vissute, ma anche trascrizioni dei ragionamenti che accompagnano l’autore, i quali gli hanno permesso di maturare una spiccata sensibilità e una profondasete di conoscenza.