Comunicato Stampa: MLFRAME REPLY integra un nuovo approccio all’analisi e alla modellazione delle basi di conoscenza

Reply, in occasione dell’evento annualeReply Xchangededicato all’innovazione e alle nuove tecnologie, ha presentato la nuova release di MLFRAME Reply , il framework di intelligenza artificiale generativa per la gestione di basi di conoscenza eterogenee. La nuova versione integra un nuovo approccio all’analisi e alla modellazione delle basi di conoscenza utilizzate per creare e specializzare i modelli conversazionali basati su intelligenza artificiale generativa.