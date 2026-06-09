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Comunicato Stampa: Mirco Cecchinato lancia il Bestseller “Vendi Casa In Un Giorno”

Milano, 09.06.2026 – In Italia, ogni anno, migliaia di trattative immobiliari rallentano o si interrompono per mancanza di chiarezza documentale. Una planimetria non aggiornata, un documento introvabile, una modifica fatta anni fa e mai comunicata: basta un dettaglio emerso nel momento sbagliato per trasformare una vendita quasi fatta in settimane di incertezze e richieste di sconto. Eppure, nella maggioranza dei casi, questi problemi sono prevedibili e quindi evitabili: tutto sta nel seguire una strategia chiara.

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