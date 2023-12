Comunicato Stampa: Legge di stabilità regionale 2024: Consiglio Veneto approva

(Arv) Venezia 13 dic. 2023 - Dopo il via libera al Collegato, il Consiglio regionale del Veneto ha dato a maggioranza semaforo verde al progetto di legge n. 231, d’iniziativa della Giunta, rubricato “Legge di stabilità regionale 2024”; di seguito, l’assemblea inizierà l’esame del Pdl n. 232 “Bilancio di previsione 2024-2026”, approvato il quale si concluderà l’iter relativo alla manovra finanziaria regionale per il prossimo triennio. I provvedimenti legislativi erano già stati illustrati ieri dal relatore, il presidente della Prima commissione consiliare Luciano Sandonà (Lega-LV), correlatore la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani.

Il Pdl n. 231 contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio. Il testo - deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 16 agosto - contempla un solo articolo - oltre a quello sull’entrata in vigore e ai due allegati - che, come di consueto, autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

