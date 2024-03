Comunicato Stampa: LEApedia, l'assistente conversazionale basato su AI, vince il premio “Miglior prodotto LogiMAT 2024"

LEApedia, un assistente conversazionale basato sull'intelligenza in grado di offrire una nuova modalità di interazione con i sistemi di gestione del magazzino, è stato premiato come “Miglior prodotto LogiMAT 2024” nella categoria “Software, Communication & IT. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato in occasione della Fiera Internazionale dell'Intralogistica LogiMAT 2024 e premia le soluzioni e i prodotti in ambito logistico che permettono l’ottimizzazione dei processi interni, la riduzione dei costi e l’incremento della produttività.