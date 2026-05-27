Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza celebra l’olio di pregio con il Premio Elaioteca DietaMediterranea

Cosenza, 26 maggio 2026– La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato, nella sede di Cantinella di Corigliano-Rossano, laXIII edizionedello storico concorso “Oro dei Bruzi”, oggi evoluto nel nuovo “Premio Elaioteca Dieta Mediterranea”, progetto che amplia la visione del concorso trasformandolo in uno strumento permanente di valorizzazione delle eccellenze olivicole e agroalimentari del territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...