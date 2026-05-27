Cosenza, 26 maggio 2026– La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato, nella sede di Cantinella di Corigliano-Rossano, laXIII edizionedello storico concorso “Oro dei Bruzi”, oggi evoluto nel nuovo “Premio Elaioteca Dieta Mediterranea”, progetto che amplia la visione del concorso trasformandolo in uno strumento permanente di valorizzazione delle eccellenze olivicole e agroalimentari del territorio.
Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza celebra l’olio di pregio con il Premio Elaioteca DietaMediterranea
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