Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY APRE A BOLZANO

Italy Sotheby's International Realty, leader nel settore immobiliare di lusso, annuncia l'apertura del suonuovo ufficio nel centro di Bolzano, nello storicoPalais Campofranco. Si tratta del tredicesimo ufficio in Italia - cui si aggiungono i due showroom a Milano e Roma - con l'obiettivo di consolidare la presenza dell'azienda in territori strategici e garantire una copertura sempre più capillare che comprenda anche il Trentino-Alto Adige e più in generale le Dolomiti.