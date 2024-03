Comunicato Stampa: Investimenti in crescita per i progetti di Digital Compliance delle istituzioni finanziarie

Nell’ultimo biennio gli investimenti in progetti di Digital Compliancesonocresciutia un ritmo medio annuodel 10%. Ad aver avuto una nettaaccelerazioneè stato soprattutto ilmercato bancarioche, potendo contare su una maggiore disponibilità di dati e su ingenti investimenti strategici effettuati negli anni precedenti, ha sviluppato un vantaggio in termini di maturità tecnologica in ambito Compliance. Al contempo, ilsettore assicurativosi sta adoperando nel tentativo dicolmare il digital gap e nel solo 2023 ha incrementato gli investimenti in progetti di Digital Compliance con un ritmo del+25%.